Babnet

هذا ما قرره القضاء في حق رئيس الغرفة الجهوية لاصحاب المخابز

Publié le Vendredi 17 Novembre 2023 - 11:51 قراءة: 0 د, 21 ث
      
نقضت اليوم دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالإفراج عن رئيس الغرفة الجهوية لاصحاب المخابز محمد بوعنان مقابل ضمان مالي، والإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن.

وللإشارة فانه تم ايقاف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز خلال شهر اوت على خلفية أزمة الخبز وقد وجهت لبوعنان تهم تعلقت بشبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 277173


babnet

All news...

Toutes les news...
Mosaique FM live
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*