هذا ما قرره القضاء في حق رئيس الغرفة الجهوية لاصحاب المخابز

نقضت اليوم دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس، قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالإفراج عن رئيس الغرفة الجهوية لاصحاب المخابز محمد بوعنان مقابل ضمان مالي، والإبقاء عليه تحت مفعول بطاقة الإيداع بالسجن.



وللإشارة فانه تم ايقاف رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز خلال شهر اوت على خلفية أزمة الخبز وقد وجهت لبوعنان تهم تعلقت بشبهات الاحتكار والمضاربة في السوق بمواد غذائية مدعمة وشبهات تبييض الأموال.

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