رباعية صلاح وصدمة نيجيريا أبرز لقطات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

سجل المصري محمد صلاح أربعة أهداف ليستهل "الفراعنة" مشوارهم في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بفوز كبير متوقع 6-صفر على جيبوتي بينما تعادلت نيجيريا 1-1 بشكل مفاجئ على أرضها أمام ليسوتو امس الخميس.



وضمن أداء صلاح الفوز لمصر في مباراتها الافتتاحية بالمجموعة الأولى في القاهرة حيث سجل المهاجم الأهداف الأربعة الأولى مع سعي المنتخب المصري للحصول على مكان في نهائيات 2026 بعد أن غاب عن كأس العالم في قطر العام الماضي.

وتعادلت نيجيريا التي غاب عنها مهاجم نابولي المصاب فيكتور أوسيمن 1-1 في أجواء ممطرة أمام ليسوتو التي تتأخر عنها بفارق 113 مركزا في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا).



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وضع المدافع موتلوميلو مكوانازي ليسوتو في المقدمة بشكل مفاجئ بعد 56 دقيقة من المباراة ضمن المجموعة الثالثة وحافظوا على تقدمهم لمدة 11 دقيقة قبل أن يسجل قلب الدفاع المولود في لندن سيمي أغايي هدف التعادل من ركلة ركنية نفذها كليتشي إيهيناتشو.

لكن رغم الضغط على مرمى الفريق الزائر فيما تبقى من المباراة، لم تتمكن نيجيريا من تسجيل هدف الفوز وستضع النتيجة ضغطا كبيرا على المدرب جوزيه بيسيريو الذي يفصله شهران فقط عن مشاركته في نهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وحققت موزامبيق أول فوز لها خارج ملعبها في التصفيات الأفريقية التي انطلقت هذا الأسبوع بفوزها على بوتسوانا 3-2 في المجموعة السابعة حيث سجل جوناثان مويومو، الذي يلعب في بطولة الدرجة الرابعة في ألمانيا، هدف الفوز في ظهوره الثاني فقط.

وتعد الجزائر المرشحة الأوفر حظا في هذه المجموعة لكن فوزها 3-1 على أرضها على الصومال في الجزائر العاصمة لم يكن مقنعا حيث كان رياض محرز وأمين جويري من بين نجوم الفريق الذين استبدلهم المدرب جمال بلماضي بين الشوطين لإنعاش الفريق.

وعوضت الغابون تأخرها بهدف لتتغلب على كينيا 2-1 حيث أدرك دينيس بوانغا، هداف البطولة الأمريكية هذا العام، التعادل بعد مرور ساعة ثم أحرز جيلور كانغا هدف الفوز في الدقيقة 88 في فرانسفيل.

كما انتصرت بوروندي في المجموعة السادسة بتغلبها على غامبيا 3-2 في مباراتها التي أقيمت في تنزانيا بسبب افتقار بوروندي لملعب مناسب.

واضطر السودان لاستضافة مباراة المجموعة الثانية ضد توغو في بنغازي بليبيا بسبب الحرب الأهلية في البلاد وعلى الرغم من تقدمهم من خلال ركلة جزاء مبكرة أدركت توغو التعادل 1-1 عن طريق كيفن دينكي المحترف في بلجيكا.