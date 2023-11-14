البطولة الختامية لتنس الأساتذة : الروسي ميدفيديف يفوز على مواطنه روبليف 2/صفر

فاز الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الثالث امس الاثنين على مواطنه آندريه روبليف المصنف الخامس بمجموعتين دون مقابل في البطولة الختامية لأساتذة التنس في نسختها الـ54 والمقامة في مدينة تورينو الإيطالية.



وحقق ميدفيديف الفوز على روبليف بواقع 6 ـ 4 و6 ـ 2 ضمن منافسات المجموعة الحمراء.





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وفي مباراة اخرى، تفوق الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثامن على الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثاني وهزمه بواقع 6 ـ 7 و6 ـ 3 و6 ـ 4 في منافسات المجموعة ذاتها .

وتضم البطولة الختامية لموسم التنس المصنفين الثمانية الأوائل في العالم بمجموع جوائز يبلغ حوالي 9 ملايين دولار.



وكانت المنافسات انطلقت يوم الاحد بمباراتي المجموعة الخضراء والتي شهدت فوز الإيطالي جانيك سينر المصنف الرابع على اليوناني ستيفانوس تيستيباس المصنف السادس بمجموعتين دون رد.. وتغلب الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول على الدنماركي هولغر رونه المصنف العاشر بمجموعتين لواحدة.