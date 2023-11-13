الأيام الثقافية للطفل "عصافر الأوبرا" تظاهرة جديدة تقام دورتها الأولى من 17 إلى 23 ديسمبر 2023

أعلن مسرح أوبرا تونس عن إطلاقه لتظاهرة ثقافية جديدة تحمل عنوان الأيام الثقافية للطفل "عصافر الأوبرا" ستقام دورتها الأولى من 17 إلى 23 ديسمبر 2023 بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بتونس العاصمة، وذلك تزامنا مع فترة العطلة المدرسية.



وورد في بلاغ نشره مسرح الأوبرا اليوم الإثنين، أن برنامج هذه التظاهرة، سيحتوي على مجموعة من العروض الفنية والثقافية الموجهة للطفل. وأنه يمكن للراغبين في المشاركة بعروض خاصة بالأطفال ( مسرح، موسيقى، عروض فرجوية، فنون العرائس ...) تقديم ترشحاتهم في أجل أقصاه يوم 26 نوفمبر 2023.

ويجب أن يتضمن ملف الترشح مطلب مشاركة موجه إلى مدير عام مسرح الأوبرا ونسخة من السجل التجاري بالنسبة للشركات إلى جانب ملخص للعمل باللغتين العربية والفرنسية، والثمن المقترح للاقتناء، وجذاذة تقنية، علاوة على تسجيل فيديو أو تسجيل صوتي ومجموعة من الصور الأرشيفية أو الترويجية وكذلك المعلقة الخاصة بالعمل الفني.



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كما يتعين على الراغبين في المشاركة تعمير جذاذة المشاركة المصاحبة للبلاغ المنشور على صفحة مسرح الأوبرا على فايسبوك وإرسالها مرفوقة بملف الترشح عبر البريد الالكتروني التالي:

Production@opera-tunis.tn

أو إيداعهما بمكتب الضبط المركزي لمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة.

