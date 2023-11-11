بطولة الرابطة 1: النجم الساحلي و الاتحاد المنستيري يعودان مؤقتا الى الصدارة

تمكن كل من النجم الساحلي والاتحاد المنستيري من العودة مؤقتا الى صدارة المجموعة الاولى والثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم على هامش فوزهما اليوم السبت على كل من قوافل قفصة ومستقبل المرسى بمناسبة الدفعة الاولى من مباريات الجولة العاشرة للبطولة.



كما نجح النادي الصفاقسي في تحقيق الفوز خارج قواعده بتغلبه على اتحاد تطاوين بهدف دون رد لحساب المجموعة الثانية.

ووجد النجم الساحلي صعوبات جمة من اجل تجاوز عقبة قوافل قفصة لحساب المجموعة الاولى بتحقيق فوز عسير 2-1, حيث لم يقدم فريق جوهرة الساحل مردودا مقنعا واقتصرت محاولاته الهجومية على اجتهادات فردية بفضل فنيات وحركية الثنائي راقي العواني و يوسف العبدلي.ونجح الاول في افتتاح النتيجة في دق (19) والثاني في اهداء الفوز للنجم الساحلي في دق (55) مغتنما هفوة فادحة من حارس القوافل نذير بن ثابت في ارجاع الكرة و بين هدفي اصحاب الارض نجح ابناء المدرب شاكر مفتاح في تعديل الكفة عن طريق اللاعب نوال اغبري (45).



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والتحق النجم الساحلي بالنادي الافريقي في صدارة المجموعة الاولى ب18 نقطة الا ان ابناء المدرب عماد بن يونس مطالبون بتطوير مردوهم باعتبار اهمية التحديات التي سيقبل عليها الفريق في الايام القادمة من ذلك بداية دور المجموعات لرابطة ابطال افريقيا بمواجهة الترجي الرياضي يوم السبت 25 نوفمبر الجاري بملعب حمادي العقربي برادس في اطار الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وتجمد رصيد قوافل قفصة عند 6 نقاط بالمرتبة قبل الاخيرة.



وفي منافسات المجموعة الثانية زاد الاتحاد المنستيري في تعميق جراح مستقبل المرسى بالتغلب عليه بثلاثية نظيفة بملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى حيث فرض فريق عاصمة الرباط اسبقيته وافضليته الفنية والتكتيكية والبدنية على اصحاب الارض الذين نجحوا في انهاء الفترة الاولى على نتيجة التعادل الا ان خبرة الاتحاد قادتهم لهز شباك فريق الصفصاف في 3 مناسبات بفضل هشام بكار (64) و علاء الدريدي (82) و بوبكر تراوري (84).

وعاد الاتحاد المنستيري بعد هذا الفوز الى صدارة المجموعة الثانية بصفة مؤقتة ب19 نقطة بينما لايزال مستقبل المرسى يرزخ في ذيل ترتيب المجموعة بنقطتين يتيمتين.

ومن جهته تابع النادي الصفاقسي نتائجه المرضية من خلال تحقيق كسب جديد والعودة بفوز ثمين خارج قواعده امام اتحاد تطاوين بنتيجة 1-صفر.

ويدين النادي الصفاقسي في فوزه الجديد الى اللاعب علاء غرام منذ دق (3) من ضربة جزاء حيث نجح ابناء الكوكي في حسن التعامل مع اطوار المباراة و دحر محاولات اصحاب الارض لتعديل الكفة.

ورفع النادي الصفاقسي رصيده الى 16 نقطة في المرتبة الثانية بمعية الترجي الرياضي بصفة مؤقتة بينما حافظ اتحاد تطاوين عل المرتبة الخامسة في جدول الترتيب العام للمجموعة ب6 نقاط.







في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من مقابلات الجولة العاشرة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم السبت:



السبت 11 نوفمبر

المجموعة الاولى

في سوسة

النجم الساحلي 2 راقي العواني (19)/ يوسف العبدلي (55)

قوافل قفصة 1 نوال اغبري (45+2)



الترتيب ن ل ف ت ه له عليه

1- النادي الافريقي 18 8 5 3 0 11 4

-- النجم الساحلي 18 9 5 3 1 12 4

3-الملعب التونسي 14 8 4 2 2 11 7

4-الاولمبي الباجي 13 8 4 1 3 7 9

5-اتحاد بن قردان 8 8 2 2 4 4 7

6-قوافل قفصة 6 8 1 3 4 5 10

7-مستقبل سليمان 0 7 0 0 7 3 12



المجموعة الثانية

في المرسى

مستقبل المرسى صفر

الاتحاد المنستيري 3 هشام بكار (63)/ علاء الدريدي (82)/بوبكر تراوري (84)

في تطاوين

اتحاد تطاوين صفر

النادي الصفاقسي 1 علاء الدين غرام (3) ض ج



الترتيب

نقاط لعب فوز تعادل هزيمة له عليه

1-الاتحاد المنستيري 19 8 6 1 1 15 7

2- الترجي التونسي 16 6 5 1 0 10 3

3-النادي الصفاقسي 16 9 5 1 3 10 3

4- نجم المتلوي 9 7 2 3 2 8 8

5- اتحاد تطاوين 6 8 1 3 4 4 9

-النادي البنزرتي 6 8 1 3 4 2 8

7- مستقبل المرسى 2 8 0 2 6 2 13



الاحد 12 نوفمبر

المجموعة الاولى

في سليمان

مستقبل سليمان - الاولمبي الباجي نعيم حسني

في باردو

الملعب التونسي - اتحاد بنقردان يسري بوعلي

المجموعة الثانية

في المتلوي

نجم المتلوي - الترجي الرياضي امير العيادي

