مدنين: تنظيم يوم تكوينى وبرمجة تنظيم يوم مفتوح غد الاحد للتقصي حول مرض السكري احتفالا باليوم العالمي لمرض السكري

نظم المستشفى الجامعي بمدنين، اليوم السبت، حلقة تكوينية وتحسيسية لفائدة اطارات واعوان الصحة حول مرض السكري، احتفالا باليوم العالمي لمرض السكري، ستشفع يوم غد الاحد، بيوم مفتوح للتقصي المجاني حول هذا المرض لفائدة المواطنين، وذلك للتحسيس بضرورة التوقي من مرض السكري باعتماد التغذية السليمة وممارسة الرياضة ونمط حياة سليم ومتوازن، وفق مديرة المستشفى احلام كنيس.



واعتمد هذا اليوم التكويني العلمي، على متابعة مسار مريض السكري بالمستشفى في كل الاختصاصات من طب العيون والطب الباطني والعناية النفسية وطب الاسنان وصولا الى الادوية (الصيدلية)، وذلك امام تاثير السكري على كل اعضاء الجسم، وهو ما يتطلب متابعة للمريض في كل الاخصاصات، لتجنب اية مضاعفات، وفق رئيسة قسم طب الاسنان بالمستشفى عواطف الشويخي.





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وحسب رئيس قسم امراض القلب بالمستشفى الجامعي بمدنين سامي ميلوشي، فان اخر المقررات العلمية اكدت ان 50 بالمائة من مرضى قصور القلب هم من المصابين بمرض السكري واول سبب وفاة لمريض السكري هو القلب، ما يتطلب حماية القلب لدى مريض السكري، وذلك بتقييم المخاطر بالاعتماد على معطيات تهم المريض يتم على ضوئها اعتماد تعليمات علمية تخصه سواء بالتخفيف في الوزن او ممارسة الرياضة او الاقلاع عن التدخين واعتماد نظام حمية غذائي وتناول ادوية



واشار الى وجود ادوية، تم اثبات نجاعتها مؤخرا في العالم، تخفض من وفايات مريض السكري، اصبحت معتمدة في تونس وادرجت مؤخرا ضمن الادوية التي يتكفل بها الصندوق الوطني للتامين على المرض، لتصبح في متناول كل مرضى السكري من المضمونين الاجتماعيين.



وذكر رئيس قسم الطب بالمستشفى ومتابعة مرضى السكري هادي كمال خرشوفي ان هذا المرض "اخطبوطي وخطير" باعتباره يمس كل الاعضاء الحيوية للجسم، وهو ايضا مكلف للمرضى والدولة، وفي ارتفاع متزايد، حيث ان نحو 15 بالمائة من التونسيين مصابون بمرض السكري، وهو مرشح للزيادة بتقديرات تصل الى 20 بالمائة، اذا ما لم يتم الانتباه الى التغذية والى شروط الوقاية منه، واعتماد نظام حياة متوازن من حيث الغذاء والرياضة والكشف المنتظم واتباع نصائح المختصين للحد من تطوره.



وشارك في اليوم التكويني اطباء من المستشفى الجامعي بمدنين، قدموا معلومات وفيره بخصوص كل ما يتعلق بهذا المرض، واكدوا خاصة على ضرورة قيام المريض بالمتابعة الدورية حتى لا تتاثر اعضاء اخرى من جسمه، بالاضافة الى الوقاية باعتماد عدة نصائح وخاصة على مستوى التغذية، وتم خلال فترة الاستراحة تقديم وجبة صحية، في رسالة للتاكيد على اهمية التغذية في الحفاظ على سلامة وصحة الانسان، وفق رئيسة قسم الصيدلية بالمستشفى راضية راضية القاصر.