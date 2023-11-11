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مونديال 2026 - جمال بلماضي يوجه الدعوة ل23 لاعبا منهم مدافع الترجي التونسي امين توغاي

Publié le Samedi 11 Novembre 2023 - 08:37 قراءة: 1 د, 22 ث
      
استدعى مدرب المنتخب الوطني الجزائري , جمال بلماضي , 23 لاعبا, تحسبا لمواجهتي الصومال يوم الخميس 16 نوفمبر 2023 بملعب نيلسون مانديلا ببراقي (الجزائر العاصمة), والموزمبيق يوم الأحد 19 من نفس الشهر بملعب زمبيتو مابوتو ضمن الجولتين الأولى والثانية للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026


وشهدت القائمة دعوة مدافع الترجي التوالرياضي نسي امين توغاي وعودة كل من بن طالب (نادي ليل / فرنسا) ووناس (نادي ليل / فرنسا), بالإضافة إلى مهاجم السد القطري, بغداد بونجاح.
...


وبالمقابل, استغنى بلماضي عن خدمات كل من بن رحمة (ويست هام / إنجلترا), بوعناني (نادي نيس / فرنسا), قادري (كورتري/ بلجيكا) وزرقان (شارل لوروا/ بلجيكا).

ولم تشهد القائمة استدعاء اي لاعب جديد وهذا لم يحدث منذ شهر مارس الفارط بمناسبة المواجهة المزدوجة أمام النيجر, ضمن تصفيات كأس أمم افريقيا 2023 (مؤجلة 2024) بكوت ديفوار (13 يناير - 11 فبراير).
بالإضافة إلى الصومال, الموزمبيق والجزائر, تضم المجموعة السابعة كل من
غينيا, أوغندا وبوتسوانا. ويتأهل صاحب المركز الأول عقب الجولات العشر من
التصفيات إلى نهائيات كأس العالم 2026 والتي ستحتضنها كلا من المكسيك, كندا
والولايات المتحدة الأمريكية.

قائمة اللاعبين :

الحراس:
ماندريا (كاين/ فرنسا), زغبة (ضمك/ السعودية), بن بوط (اتحاد الجزائر)

المدافعون :
توبة (ليشي/ ايطاليا), ايت نوري (ولفرهامبتون / انجلترا), غيتون
(نادي ماتز/ فرنسا), عطال (نادي نيس /فرنسا), ماندي (فياريال/ اسبانيا), توغاي
(الترجي التونسي), بن سبعيني (بوروسيا دورتموند/ المانيا), لعروسي (شيفيلد /
إنجلترا).

وسط الميدان :
بن طالب (نادي ليل / فرنسا), بوداوي (نادي نيس/ فرنسا), زروقي
(فينورد/ هولندا), عوار (روما/ ايطاليا), شعيبي (انتراخت فرانكفورت/ المانيا),
فغولي (كاراغومورك/ تركيا).

المهاجمون :
محرز (اهلي جدة/ السعودية), وناس (نادي ليل / فرنسا), سليماني
(كوريتيبا/ البرازيل), عمورة (سان جيلواز/ بلجيكا), غويري (ستاد رين/ فرنسا),
بونجاح (السد / قطر).


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