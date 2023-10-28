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بنزرت: انطلاق الدورة الثالثة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة 80 حرفيا من 13 ولاية

Publié le Samedi 28 Octobre 2023 - 15:14 قراءة: 0 د, 46 ث
      
إنطلقت، اليوم السبت، الدورة الثالثة من المعرض الوطني للصناعات التقليدية ببنزرت، الذي تنظمّه المندوبية الجهوية للصناعات التقليدية بالشراكة مع الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى غاية يوم 5 نوفمبر المقبل 2023 بفضاء المعارض بسيدي سالم.
ووفق مصالح لجنة التنظيم يشارك في هذه الدورة الجديدة أكثر من 80 حرفي وحرفية من حوالي 13 ولاية في عدة إختصاصات، ويضم المعرض أكثر من 7 فضاءات مخصّصة للزوار والمشاركين والباعثين الشبان والمؤسسات المختصة في مجالات الصناعات التقليدية، منها خاصة فضاء الولايات، وفضاء الباعثين الجدد، وفضاء الابتكار، والفضاء الإفتراضي

كما يحتوي المعرض على فضاء متنوع يضم ورشات حية في مجموعة من الإختصاصات اليدوية التقليدية والمجدّدة على غرار النحت على الخشب، والشباكة اليدوية، والتطريز اليدوي، وفضاء تجاري، وفضاء مخصص للتعريف بهياكل المساندة، وكذلك فضاء للتعريف ببرامج الدولة المحدثة لتثمين منتوجات الصناعات التقليدية منها خاصة برنامج تثمين صناعة الشاشية التونسية (الكبوس) ومشروعي "حراير سجنان لتثمين الفخار التقليدي بسجنان" و "كو آرت" التونسي الايطالي لتطوير الصناعات التقليدية باستعمال الرقمنة".


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