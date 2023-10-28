بنزرت: انطلاق الدورة الثالثة للمعرض الوطني للصناعات التقليدية بمشاركة 80 حرفيا من 13 ولاية

ووفق مصالح لجنة التنظيم يشارك في هذه الدورة الجديدة أكثر من 80 حرفي وحرفية من حوالي 13 ولاية في عدة إختصاصات، ويضم المعرض أكثر من 7 فضاءات مخصّصة للزوار والمشاركين والباعثين الشبان والمؤسسات المختصة في مجالات الصناعات التقليدية، منها خاصة فضاء الولايات، وفضاء الباعثين الجدد، وفضاء الابتكار، والفضاء الإفتراضيكما يحتوي المعرض على فضاء متنوع يضم ورشات حية في مجموعة من الإختصاصات اليدوية التقليدية والمجدّدة على غرار النحت على الخشب، والشباكة اليدوية، والتطريز اليدوي، وفضاء تجاري، وفضاء مخصص للتعريف بهياكل المساندة، وكذلك فضاء للتعريف ببرامج الدولة المحدثة لتثمين منتوجات الصناعات التقليدية منها خاصة برنامج تثمين صناعة الشاشية التونسية (الكبوس) ومشروعي "حراير سجنان لتثمين الفخار التقليدي بسجنان" و "كو آرت" التونسي الايطالي لتطوير الصناعات التقليدية باستعمال الرقمنة".