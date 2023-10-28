تجمع عدد كبير من التونسيين أمام السفارة الفرنسية ليلا للتنديد بالهجوم على قطاع غزة

تجمع عدد كبيرمن التونسيين أمام مقر السفارة الفرنسية في شارع بورقيبة هذه الليلة مع بدء الهجوم البري الحاسم على قطاع غزة للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ودعمهم لصمود المقاومة الفلسطينية والضغط على فرنسا التي أعلنت تأييدها لاسرائيل في هجومها الرامي الى إنهاء المقاومة الفلسطينية.



ولاحظ موفد وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن التجمع انطلق بعد الساعة السابعة مساء بعشرات المشاركين ليتحول العدد الى المئات بعد ذلك ولايزال الناس يتوافدون للانضمام إليه في الساعة العاشرة والنصف ليلا بتتالي الأخبار حول الهجوم البري الاسرائيلي على القطاع.





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ورفع المتظاهرون بصوت واحد شعارات "فرانسا هي هي، فرنسا استعمارية" و "الشعب يريد طرد السفير" و"الشعب يريد تحرير فلسطين" و"مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة" والاعلام الفلسطينية والتونسية.

ووقفت قوات مكافحة الشغب الى جانب الحواجز الحديدية الحائلة دون المتظاهرين ومقر السفارة بينما استقرت سيارات أمنية في محيط السفارة.

واختلط في الجمهور الشبان بالكهول والاطفال المرافقين لاوليائهم والطلبة بالموظفين والعمال وغيرهم وسادت الجمهور المشارك روح حماسية متميزة عن الوقفات السابقة التي لم تخل من الحيوية في التعبير عن رفض التونسيين للهجوم الصهوني على قطاع غزة.



وكانت خيمة "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين" المنتصبة في شارع بورقيبة منذ الأحد الماضي اختضنت مساء اليوم بين الساعة الخامسة والساعة السابعة مساء وقفة تضامنية بالشموع مع أهالي قطاع غزة.



ورفع المتظاهرون بصوت واحد شعارات "فرانسا هي هي، فرنسا استعمارية" و "الشعب يريد طرد السفير" و"الشعب يريد تحرير فلسطين" و"مقاومة مقاومة لا صلح ولا مساومة" والاعلام الفلسطينية والتونسية.ووقفت قوات مكافحة الشغب الى جانب الحواجز الحديدية الحائلة دون المتظاهرين ومقر السفارة بينما استقرت سيارات أمنية في محيط السفارة.واختلط في الجمهور الشبان بالكهول والاطفال المرافقين لاوليائهم والطلبة بالموظفين والعمال وغيرهم وسادت الجمهور المشارك روح حماسية متميزة عن الوقفات السابقة التي لم تخل من الحيوية في التعبير عن رفض التونسيين للهجوم الصهوني على قطاع غزة.وكانت خيمة "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين" المنتصبة في شارع بورقيبة منذ الأحد الماضي اختضنت مساء اليوم بين الساعة الخامسة والساعة السابعة مساء وقفة تضامنية بالشموع مع أهالي قطاع غزة.