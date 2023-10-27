وزير السياحة يؤكد بقبلي حرص الوزارة على دعم الاستثمارات التي توفر منتوجا سياحيا من النوع الراقي

اكد وزير السياحة محمد المعز بلحسين خلال زيارته مساء اليوم لمؤسسة سياحية من صنف 5 نجوم ستفتتح قريبا بالمنطقة السياحية بدوز باستثمارات سنغفورية ، ان الوزارة تعمل على النهوض بالاستثمارات في القطاع السياحي وخاصة منها الاستثمارات التي توفر منتوجا من النوع الراقي والذي له قيمة مضافة عالية مشيرا الى ان هذا النزل من صنف 5 نجوم استمر انجازه لسنوات وقد اصبح شبه جاهز للاستغلال حيث فاقت نسبة تقدم اشغاله 90 في المائة.

واعتبر الوزير ان هذا المشروع سيمثل اضافة هامة للمشهد السياحي بولاية قبلي وللسياحة التونسية نظرا للسيط العالمي لهذا النزل ولمستوى الحرفاء الذين سيتوافدون عليه باعتبار نوعية الخدمات التي سيقدمها مبرزا أن زيارته اليوم الى ولاية قبلي تندرج في اطار سلسلة من الزيارات لعدد من ولايات الجنوب التونسي لمتابعة تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها في جلسة العمل الوزارية المتعلقة بالسياحية الصحراوية والواحية.

وأوضح أن هذا النوع من السياحة يمثل قاطرة للتنمية في البلاد باعتبارها توفر منتوجا متميزا جعل من الوجهة التونسية وجهة رائدة على المستوى العالمي مما جعل الوزارة تحرص على تدعيم السياحة الصحراوية وتحسين المنتوج وتنويع التجارب مع تسهيل الاجراءات للباعثين والمستثمرين الراغبين في الانتصاب بالقطاع علاوة على تعزيز البرامج الترويجية التي تعنى بهذه السياحة مع ايلاء عناية خاصة لجانبي البيئة والنظافة والرفع من جودة الخدمات.

كما اكد وزير السياحة ان الحديث عن جهة دوز يجر الى الحديث على شيخ المهرجانات بالجهة "المهرجان الدولي للصحراء " الذي يحظى بإشعاع دولي جعله يستقطب الالاف من السياح الذين يتوافدون على متابعة فعالياته من كل مكان مما يتطلب من القائمين على هذه التظاهرة مزيد العمل لتحقيق اشعاع اكبر على دول اخرى مع تعزيز العمل على السياحة الداخلية ملاحظا ان الوزارة تدعم المهرجانات وخاصة منها الدولية وهي تدعم سنويا المهرجان الدولي للصحراء بدوز الذي سيتحصل هذه السنة بالدعم المناسب بناء على الملف الذي سيتم تقديمه وباعتبار المكانة الهامة لهذا المهرجان العريق الذي يجمع بين الجانب الثقافي والسياحي والحضاري والاقتصادي.



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ومن ناحيته اشار مدير الاشغال بمشروع النزل السنغفوري بالمنطقة السياحية بدوز مختار زنازن ان هذه الوحدة السياحية التي بلغ حجم استثماراتها الى حد الان 58 مليون دينار تتكون من 50 اقامة في شكل شقق فخمة منفصلة بها اكثر من 100 سرير مع وحدة استقبال مركزية مؤكدا ان هذا المشروع الذي شارف على الانتهاء سيقدم خدمات جديدة تعتمد الاقامة الخاصة المنفردة في نوع من الشقق ذات التصاميم المميزة وذلك بهدف تعزيز القطاع السياحي بهذه الربوع والاسهام في تحويله من سياحة عبور الى سياحة اقامة.

يشار الى ان زيارة وزير السياحة الى ولاية قبلي قد استهلها بالتوقف بالقرية الحرفية بمنطقة تلمين من معتمدية قبلي الشمالية اين تعرف على مشاغل الحرفيات المنتصبات بهذه القرية قبل التحول لمعاينة مشروع سياحي خاص بالمنطقة ذاتها، كما شملت الزيارة الاشراف على جلسة مجلس جهوي حول تنفيذ مخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 6 جويلية 2023 بخصوص السيياحة الصحراوية والواحية والتعريف بمخرجات المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 16 مارس 2023 حول دفع التصدير في مجال الصناعات التقليدية.

وقد استمع الوزير بالمناسبة الى بعض مشاغل المهنيين في القطاع السياحي ومن اهمها النظر في تراتيب الدخول للفضاء الصحراوي وتغطية هذا الفضاء بشبكة الهاتف الجوال مع تمكين وكالات الاسفار من امتيازات جبائية لاقتناء لوازم التخييم والسيارات رباعية الدفع فضلا عن احياء اليوم الوطني للسياحة الصحراوية المزمع تنظيمه في شهر نوفمبرالمقبل مع تشريك وكالات الاسفار بكافة الجلسات ذات الصلة بالقطاع وصيانة نقاط المياه بالفضاء الصحراوي.