Babnet

وقفة بالشموع في خيمة التضامن مع الشعب الفلسطيني بشارع الحبيب بورقيبة

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 20:37 قراءة: 0 د, 59 ث
      
نظمت "اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين" مساء اليوم الجمعة في خيمتها بشارع الحبيب بورقيبة وقفة بالشموع تضامنا مع قطاع غزة استمرت قرابة الساعتين وشارك فيها عشرات الأشخاص من بينهم قيادات بمنظمات نقابية وحقوقية وأحزاب سياسية.

ورفع المشاركون في الوقفة بين الساعة الخامسة والساعة السابعة مساء الشموع في أياديهم وركزوها على الارض الى جانبها الورود تحت وقع الأناشيد العربية والفلسطينية والشعارات المنادية ب"دعم المقاومة حتى النصر " و"تحرير الارض الفلسطينية والقدس" و"طرد سفراء الدول المتحالفة مع الكيان الصهوني " في الحرب ضد غزة و"حيوا أرواح الشهداء الذين ينبرون سبيل الحرية".

...

وأدان متدخل خلال الوقفة من فوق منصة موقف السفير الالماني بتونس الذي عبر عنه خلال تدشين مدرسة ابتدائية بجهة المحمدية مؤخرا واعتبر فيه الصهاينة ضحايا الارهاب وهتف الحاضرون ب"طرد السفير" من تونس.

ولوحظ حضور قيادات من منظمات المجتمع المدني والاحزاب السياسية وأبرزها أمينة الزغلامي رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وسمير الشفي الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس "جمعية أبناء فلسطين بتونس" جبر فياض والمنسق العام لائتلاف صمود حسام الحامي.

ودعت اللجنة في برنامج نشاطها اليومي المتضمن لتظاهرات فنية تضامنية مع الشعب الفلسطيني الى وقفة أمام السفارة الامريكية بتونس بعد غد الأحد.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275866


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 27 أكتوبر 2023 | 12 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:05
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
27°-21
30°-20
33°-23
28°-21
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*