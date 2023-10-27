البطولة العربية السادسة للسباحة - تونس ترفع رصيدها الى 6 ميداليات في ختام منافسات اليوم الافتتاحي

ارتفعت حصيلة المنتخب التونسي للسباحة الى 6 ميداليات (1 ذهبية وفضيتان و3 برونزية) في ختام منافسات اليوم الافتتاحي للبطولة العربية السادسة للسباحة التي تقام بالعاصمة الاماراتية أبوظبي الى غاية 30 اكتوبر الجاري بمشاركة حوالي 140 سباحا وسباحة من 16 بلدا عربيا.



وبعد ذهبية رامي الرحموني في سباق 800م سباحة حرة بتوقيت قدره 8دق و15ث و29 جزء بالمائة وبرونزية هاني مصفار في السباق نفسه بزمن قدره 8دق و31ث و97 جزء بالمائة، احرزت العناصر الوطنية 4 ميداليات اخرى موزعة بين فضيتين لكل من حبيبة بلغيث في سباق 100م سباحة على الصدر ورؤى فرج في سباق 100م فراشة اضافة الى برونزيتين في سباق 800م سباحة حرة عن طريق مرام السويسي وفي مسابقة الفرق مختلط ضمن سباق التتابع 4 مرات 100م.





...



وتشارك تونس في هذه البطولة العربية التي تتواصل الى غاية 30 اكتوبر الجاري ب12 سباحا هم محمد علي الشواشي وياسين صفار ورامي الرحموني وهاني مصفار وعبد الرحمان بلحاج سالم وحبيبة بلغيث واماني السويدي وامنة حسونة ومرام السويسي والاء بن ميلاد ورؤى فرج وريحان الشواشي.