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هلال الشابة: تأجيل الجلسة العامة الإنتخابية الى يوم 8 ديسمبر القادم

Publié le Vendredi 27 Octobre 2023 - 14:46 قراءة: 0 د, 17 ث
      
قرّرت الهيئة المديرة لهلال الشابة تأجيل انعقاد الجلسة العامة الانتخابية االى يوم 8 ديسمبر المقبل، وذلك لعدم ورود ترشحات لرئاسة النادي للفترة النيابية القادمة.
وأوردت الهيئة المديرة لهلال الشابة أنّها ستواصل تسير كافة دواليب الفريق كهيئة تسيرية إلى حين انعقاد الجلسة الانتخابية.
وكان من المقرر أن تنعقد الجلسة العامة الانتخابية لهلال الشابة اليوم الجمعة 27 أكتوبر 2023.

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