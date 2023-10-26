



وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الأبحاث في القضية المتعلقة بايقاف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مازالت جارية متحفظا عن الكشف عن تفاصيل ملابساتها باعتبارها مازلت في طور البحث لدى قاضى التحقيق.

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أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس صدور بطاقة ايداع بالسجن في حق وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الأبحاث في القضية المتعلقة بايقاف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مازالت جارية متحفظا عن الكشف عن تفاصيل ملابساتها باعتبارها مازلت في طور البحث لدى قاضى التحقيق.

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يذكر أنّه تم ايقاف وديع الجريء ليلة امس الاربعاء بمقتضى بطاقة جلب صادرة في حقه وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة ضده وفق ما سبق وأن أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء صباح اليوم الخميس.





