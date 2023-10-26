Babnet

صدور بطاقة ايداع بالسجن في حق وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم

Publié le Jeudi 26 Octobre 2023 - 15:32 قراءة: 0 د, 35 ث
      
أكد محمد زيتونة الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس صدور بطاقة ايداع بالسجن في حق وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أنّ الأبحاث في القضية المتعلقة بايقاف رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم مازالت جارية متحفظا عن الكشف عن تفاصيل ملابساتها باعتبارها مازلت في طور البحث لدى قاضى التحقيق.
أخبار ذات صلة:
ايقاف وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم...

...

يذكر أنّه تم ايقاف وديع الجريء ليلة امس الاربعاء بمقتضى بطاقة جلب صادرة في حقه وذلك على خلفية شكاية تقدمت بها وزارة الشباب والرياضة ضده وفق ما سبق وأن أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للأنباء صباح اليوم الخميس.
 
 
 


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 275773


babnet

All news...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الجمعة 27 أكتوبر 2023 | 12 ربيع الثاني 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:05
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 64
Babnet
Babnet29°
24° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-20
27°-21
30°-20
33°-23
28°-21
  • Avoirs en devises
    26716,9

  • (27 oct)
  • Jours d'importation
    119
  •              1 € = 3,35733 DT        1$ =3,18288 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 oct)   1918,9 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*