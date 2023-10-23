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كاس افريقيا 2023: الكاف تكشف عن الكرة الرسمية للمنافسة القارية

Publié le Lundi 23 Octobre 2023 - 15:31 قراءة: 0 د, 48 ث
      
كشفت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم اليوم الاثنين عن الكرة الرسمية الخاصة بالنسخة المقبلة لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة الممتدة من 13 جانفي الى 11 فيفري 2024.

وجاء على الصفحة الرسمية للكاف على منصة التواصل الاجتماعى "إكس" "الرحلة تبدأ مع "بوكو", إليكم الكرة الرسمية لكأس الأمم الأفريقية 2023 مضيفا محطات مختلفة, رحلة واحدة, ثقافة واحدة, وِجهة واحدة (...) الكرة الرسمية لكأس الأمم
الأفريقية 2023 هنا ".
...

وستجمع مواجهة افتتاح كأس أمم افريقيا 2023 بين منتخب كوت ديفوار صاحب الاستضافة أمام نظيره منتخب غينيا بيساو يوم 13 جانفي المقبل.

وكانت نتائج قرعة كأس أمم أفريقيا 2023 كالتالي :
- المجموعة الأولي : كوت ديفوار، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، نيجيريا.
ـ المجموعة الثانية : مصر، موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا.
- المجموعة الثالثة : السنغال، غامبيا، غينيا، الكاميرون.
- المجموعة الرابعة : الجزائر، أنجولا، موريتانيا، بوركينا فاسو.
- المجموعة الخامسة : تونس، ناميبيا، جنوب أفريقيا، مالي.
- المجموعة السادسة : المغرب، تنزانيا، زامبيا، الكونغو الديموقراطية.


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