اياب ربع نهائي الدوري الافريقي : الجنوب افريقي أبونجيل توم حكما لمبارة الترجي الرياضي ومازيمبي الكونغولي

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم عن تعيين الجنوب افريقي أبونجيل توم حكما لمباراة الترجي الرياضي التونسي وتي بي مازيمبي الكونغولي المقررة بعد غد الاربعاء على الساعة الرابعة بعد الظهر بملعب حمادي العقربي برادس لحساب اياب الدور ربع النهائي لمسابقة الدوري الافريقي.

وسيساعد حكم الساحة في ادارة اللقاء مواطنه زاخلي قرانفيل سيويلا كمساعد أول وسورو فاتسوان من الليسوتو كمساعد ثان في حين سيكون الغاني دانيال لاريا والجزائري لحلو بن إبراهيم في غرفة الفار.

يذكر أنّ مباراة الذهاب التي أقيمت أمس الأحد بدار السلام عاصمة تنزانيا كانت قد انتهت بفوز تي بي مازيمبي بنتيجة هدف دون رد.

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