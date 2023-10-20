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تنظيم سهرة بمدينة العلوم بتونس لمشاهدة الكسوف الجزئي للقمر يوم 28 أكتوبر 2023

Publié le Vendredi 20 Octobre 2023 - 18:10 قراءة: 0 د, 30 ث
      
آخر كسوف للقمر خلال سنة 2023 سيكون، السبت 28 أكتوبر 2023. وسيكون هذا الكسوف جد جزئي ويمكن رؤيته من عدّة مناطق من العالم على غرار أوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وامريكا الشمالية وأغلب المناطق بأمريكا الجنوبية والمحيط الهادىء والأطلسي والمحيط الهندي والقطبين الشمالي والجنوبين وفق ما أوردته مدينة العلوم تونس ببلاغ صادر عنها.

ولمتابعة مجمل الحدث ستنظم سهرة خصوصية ليل، السبت 28 أكتوبر 2023، بمدينة العلوم بتونس ابتداء من الساعة 19.

...

وإلى جانب مشاهدة مختلف مراحل الكسوف والكواكب العملاقة المشتري وزحل بالمنظار ستنظم ندوة تحت عنوان "كسوف القمر الجزئي ليوم 28 أكتوبر 2023" وسيكون حضور هذه الفعاليات مجاني، وفق مدينة العلوم.


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