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القصرين : إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيس بلدية سابق و 3 موظفين

Publié le Jeudi 19 Octobre 2023 - 19:50 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أفاد الناطق الرسمي بإسم محاكم القصرين رياض النويوي في تصريح إعلامي ، مساء اليوم الخميس ، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين أصدر 4 بطاقات إيداع بالسجن في حق رئيس بلدية سابق بإحدى بلديات الجهة ، ورئيس مصلحة بالبلدية ذاتها ، ومستشار متصرف بإلإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية ، وموظف بالإدارة المذكورة من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لنفسه، والإضرار بالإدارة.
كما ذكر المصدر ذاته أن قاضي التحقيق أذن بسراح إثنين من المظنون فيهم في القضية نفسها والمتعلقة بتغيير صبغة أرض بإحدى معتمديات الجهة من الصبغة العمومية إلى الصبغة الخاصة واستغلالها بطريقة غير قانونية ، مشيرا إلى أن الأبحاث شملت أيضا موظفا لدى أملاك الدولة مودع بالسجن ، من أجل قضايا فساد مالي وإداري.
وكانت فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة القصرين قد باشرت الأبحاث في هذه القضية بعد تغيير صبغة أرض بإحدى معتمديات الجهة ، من الصبغة العمومية إلى الصبغة الخاصة وإستغلالها بطريقة غير قانونية .


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