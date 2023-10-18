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جرائم المحتل الاسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني وتداعياته على المنطقة محور لقاء وزير الخارجية ونظيره الايراني

Publié le Mercredi 18 Octobre 2023 - 19:47 قراءة: 0 د, 53 ث
      
مثلت جرائم الابادة والتهجير القسري التي تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتداعيات المحتملة لهذا العدوان الاسرائيلي على المنطقة بأسرها، أبرز محاور اللقاء الثنائي الذي عقده اليوم الاربعاء بجدة )المملكة العربية السعودية(، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، مع نظيره الايراني حسين أمير عبد اللهيان.

وتدارس الوزيران، وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية، الجهود والمساعي الممكن بذلها لفرض وقف فوري للعدوان الاسرائيلي السافر، وتوفير الحماية والاحتياجات الأساسية والانسانية المستعجلة للأشقاء الفلسطنيين، وذلك تنفيذا للمخرجات الصادرة عن الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي.

...

من جهة اخرى، استعرض الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين، معربين عن حرصهما على مزيد الارتقاء بها والعمل على تمتينها في شتى المجالات، والرفع من نسق تبادل الزيارات.

ويأتي لقاء وزير الخارجية مع نظيره الايراني، على هامش مشاركته في أشغال الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، المنعقد ليوم الاربعاء بمدينة جدة.

وكان نبيل عمار تلقى اول أمس الاثنين، اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني، تركّز على بحث العدوان الغاشم الذي تتعرّض له غزة، وتبادل الرأي حول المساعي للوقف الفوري لهذا العدوان.


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