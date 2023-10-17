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قيس سعيد: ''سنعوّل على قدراتنا ولن نقبل بأي وصاية من أي كان''

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 21:04 قراءة: 0 د, 39 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 بقصر قرطاج، أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وتناول اللقاء سير عمل الحكومة في الأيام القليلة الماضية وبرنامج نشاطها في الفترة القادمة.

وأكّد رئيس الدولة، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية، على أن ''تونس تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية ومالية وليس أمامنا إلا أن نرفعها بإمكانياتنا الذاتية متوكّلين على الله وحده ومعوّلين على أنفسنا وعلى قدراتنا وعلى اختيارات شعبنا، ولا مجال للقبول بأي وصاية من أي كان''.

...

وأوضح رئيس الجمهورية ''أنه حتى تُكلّل جهودنا بالنجاح لا بدّ من الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات لتطهير الإدارة إلى جانب مساءلة من يعطّل المشاريع التي لم تُنجز في حين أن الأموال المرصودة لها موجودة، فمن يقف حجر عثرة أو يتقاعس لا بدّ من محاسبته لأننا نخوض حرب تحرير وطني وليس أمامنا خيار سوى الانتصار''، وفق نص البلاغ.


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