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المنتخب التونسي ينهزم وديا امام نظيره الياباني 0-2

Publié le Mardi 17 Octobre 2023 - 13:32 قراءة: 0 د, 21 ث
      
انهزم المنتخب التونسي لكرة القدم اليوم بملعب كوبي في اليابان امام نظيره الياباني بنتيجة 2 - صفر في اطار لقاء ودي ثان ضمن رحلته الاسيوية
وسجل هدفي منتخب اليابان كل من كيوغو فوروهاشي د43 وجونيا ايتو د69
وكان المنتخب التونسي انهز يوم الجمعة الماضي في رحلته الاسيوية امام كوريا الجنوبية 0-4
ويستعد المنتخب التونسي لتصفيات كاس العالم 2026 ونهائيات كاس امم افريقيا المقررة في كوت ديفوار في مستهل العام المقبل.
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