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مكتب البرلمان يحيل مشروع قانون المالية لسنة 2024 الى لجنة المالية والميزانية

Publié le Lundi 16 Octobre 2023 - 12:43 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تناول اجتماع مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه صباح اليوم الاثنين باشراف رئيس البرلمان ابراهيم بودربالة، مشروع قانون المالية لسنة 2024 (عدد 33/2023) وقرّر بإجماع الحاضرين إحالته الى لجنة المالية والميزانية.

واضاف بلاغ صادرعن مجلس نواب الشعب ان مكتب المجلس نظر ايضا في مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 10 أكتوبر بين الدولة التونسية ومجموعة من البنوك المحلية لتمويل ميزانية الدولة (عدد 32/2023)، وفي مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023 (عدد 34/2023)، وقرّر بإجماع الحاضرين إحالتهما الى لجنة المالية والميزانية، مع طلب استعجال النظر.


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