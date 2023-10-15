تنس: البولوني هوركاتش يتوج بلقب بطولة شنغهاي

توج البولوني هوبرت هوركاتش بلقب بطولة شنغهاي للتنس بعد فوزه على الروسي أندري روبليف بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة في المباراة النهائية التي جرت اليوم الأحد.

وحسم هوركاتش, المصنف الـ17 عالميا, الفوز على روبليف, المصنف السابع عالميا, بمجموعتين مقابل مجموعة (3-6 و 6-3 و6-7 ) في مباراة استمرت ساعتين

وتسع دقائق.

ويعد هذا اللقب الثاني لهوركاتش في بطولات "الماسترز" ذات الألف نقطة بعد فوزه ببطولة ميامي عام 2021, فيما أخفق روبليف في الحصول على لقبه الثاني في



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بطولات "الماسترز" هذا العام بعد فوزه في مونتي كارلو أفريل الماضي.

ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب البولوني بعد هذا التتويج إلى المركز الـ11 عالميا في التصنيف الجديد للاعبي التنس المحترفين الذي سيصدر غدا الإثنين.