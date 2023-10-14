التايكواندو: استقبال حار للبطلين محمد خليل الجندوبي وفراس القطوسي المتوجين بالذهب في بطولة الجائزة الكبرى بالصين

عاد بطلا رياضة التايكواندو التونسيان محمد خليل الجندوبي و فراس القطوسي ظهر اليوم السبت الى تونس قادمين من الصين، وذلك بعد ان شاركا في بطولة الجائزة الكبرى واحرزا ذهبية الجائزة الكبرى في وزن أقل من 58 كلغ بالنسبة للجندوبي و وزن أقل من 80 كلغ بالنسبة للقطوسي.

وحظي الجندوبي والقطوسي في مطار تونس قرطاج، باستقبال حار من قبل اللجنة الوطنية التونسية الأولمبية، ممثلة في عضو اللجنة التنفيذية عادل زهرة الذي أبلغ البطلين تهاني وتشجيعات اللجنة الاولمبية الوطنية .

كما حضر لاستقبال بطلي رياضة الجيدو رئيس جامعة التايكواندو محمد غنام وممثلون عن وزارة الشباب والرياضة وأفراد عائلتيهما .





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يذكر أنّ البطل الأولمبي خليل الجندوبي ضمن باحرازه لذهبية الجائزة الكبرى في الصين التأهل رسميا الى أولمبياد باريس 2024 مع استعادة لصدارة التصنيف الأولمبي، فيما تمكن فراس القطوسي باحرزه أيضا لذهبية الجائزة الكبرى من العودة بقوة لسباق التأهل للأولمبياد.