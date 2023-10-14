البطولة الإفريقية للتريالتلون - المنتخب التونسي يحرز 7 ميداليات من بينها 3 ذهبية

وجاءت الميداليات الذهبية بواسطة سفيان السالمي (صنف الأصاغر) وزكريا الشتيوي (صنف الاواسط) وفتحي الزوينخي (اختصاص بارالمبي) في حين تحققت المدياليات الفضية عن طريق إسراء اليحياوي (صنف الصغريات) وسيف الدين السالمي (صنف اقل من 23 عاما) ومحمد عزيز حمدي (صنف الاواسط).اما الميدالية البرونزية فقد كانت من نصيب محمد الخنيسي في صنف الاصاغر.