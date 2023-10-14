"جولات في عالم الطهي" في نسختها الثالثة تحط الرحال يومي 14 و15 أكتوبر بمدينة الثقافة

تستضيف مدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة يومي السبت والأحد 14 و15 أكتوبر فعاليات النسخة الثالثة من تظاهرة "جولات في عالم الطهي".



وسيكتشف رواد الدورة إبداعات تونسية تقدمها هذه الجولات لمحبي التراث بشتى أنواعه، (لباس - أكل...) وسيكتشفون التعدد الذي يميز تونس من خلال برنامج ثري يكشف عن المشاريع المتجددة والابتكارات والمذاق واللباس والموسيقى.





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وتقام هذه التظاهرة ببادرة من جمعية "جولات تضامنية" بدعم من مشروع تنمية السياحة المستدامة وهو عمل مشترك بين الاتحاد الأوروبي بتونس والكنفدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنموي في اطار برنامج تونس وجهتنا، ويقع تنفيذه من قبل مكتب تونس للوكالة الألمانية GIZ بالتعاون والتنسيق مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية.



وأشار المنظمون في بلاغ أن هذه الرحلة انطلقت في مارس 2023 من شمال البلاد من جبال خمير تحديدا حيث تم تحويل الخشب إلى أواني للطعام الذي تفوح منه روائح الإكليل والزعتر ثم حطت الرحال بالجنوب التونسي مع "إيحاءات الجريد" بلذة الأطباق المتنوعة التي تكشف عن تراث غذائي غني (ماي) قبل المرور إلى المهدية والتمتع ببحرها وغلاله وبأطباقها المتنوعة (جويلية) في لقاء اقيم بالبرج الأثري حيث تجمعت المهارات الشابة المشبعة بخبرة وحرفية الاجداد . وقبل الوصول الى العاصمة كان للمشاركين في الجولة رحلة أندلسية جبلية بربرية امازيغية في زغوان حيث اكتشفوا أسرار ولذة الحلويات الأندلسية على انغام المالوف. ومن هناك نحو بحيرة سيدي مدين والتمتع بمأكولات من عمق التراث بالقرية الامازيغية بدار الزريبة ثم الىدار زغوان.



وتم خلال هذه الجولة التي تحط رحالها غدا في العاصمة، تأطير وتوجيه قرابة 40 حرفية و حرفي من قبل عديد الخبراء من مجالات متعددة لدعم المهارات ومرافقة هذه المشاريع لتطوير منتوجاتهم و نسج شبكة علاقات بين المنتفعات والمصممين المحترفين وكل الهياكل والمؤسسات ذات العلاقة بهدف اعتماد طرق جديدة للتعاون والخلق والإبداع الجماعي وحتى يكون المنتوج في مستوى متطلبات السوق المحلية والوطنية والدولية .



وفي ما يلي البرنامج التفصيلي للتظاهرة :

يوم 14 أكتوبر :

س 10 و30 دق // عرض وبيع منتوجات المنتفعات والمنتفعين ببرنامج Balades Culinaires

من الساعة 12 إلى الساعة 18 // ورشات شبكة وتطريز ونسيج

الساعة 16 // فن الطاولة والأكل



يوم 15 اكتوبر:

س 10 و30 دق // عرض وبيع منتوجات المنتفعات والمنتفعين ببرنامج Balades Culinaires

من الساعة 12 إلى الساعة 18 // ورشات شبكة وتطريز ونسيج ....

الساعة 16 // تنظيم مسابقة

على الساعة 17 // تنظيم مسابقة الطهي للجهات الأربعة المشاركة في الجولات في عالم الطهي

الاختتام والتتويج وتقديم المشاريع المستقبلية لجمعية BALADES SOLIDAIRES

