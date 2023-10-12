قرعة نهائيات كاس افريقيا للامم - المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة الى جانب مالي وجنوب افريقيا وناميبيا

اوقعت قرعة النسخة الرابعة والثلاثين لنهائيات كاس افريقيا للامم لكرة القدم 2023 المؤجلة الى 2024 بكوت ديفوار التي جرت اليوم الخميس في ابيدجان المنتخب التونسي ضمن المجموعة الخامسة الى جانب منتخبات مالي وجنوب افريقيا وناميبيا.



وفي ما يلي تركيبة المجموعات

المجموعة الاولى : كوت ديفوار - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو



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المجموعة الثانية : مصر - غانا - الراس الاخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة : السنغال - الكاميرون - غينيا - غامبيا

المجموعة الرابعة : الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - انغولا

المجموعة الخامسة : تونس - مالي - جنوب افريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة : المغرب - جمهورية الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا



يتاهل صاحبا المركزين الاول والثاني من كل مجموعة الى جانب افضل اربعة منتخبات متحصلة على المركز الثالث الى الدور ثمن النهائي.

تقام نهائيات كاس افريقيا للامم في كوت ديفوار من 13 جانفي الى 11 فيفري.