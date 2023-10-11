وزير الخارجية يدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي لوقف التصعيد العسكري الخطير وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، اليوم الاربعاء، في أشغال إجتماع مجلس جامعة الدول العربية في دورته غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.



ودعا الوزير في مداخلته خلال هذا الاجتماع، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للضغط على سلطات الاحتلال الاسرائيلي من أجل الوقف الفوري للتصعيد العسكري الخطير وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الأعزل، وفق بلاغ للوزارة.





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وحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد وتدهور الأوضاع التي تفاقمت خطورتها في ظل انسداد ممنهج لأي أفق سياسي لإيجاد تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.

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وأكّد وزير الخارجية مساندة تونس المطلقة لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه السليبة، منوها بصموده في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم وبنضالاته المتواصلة من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية.



كما شدّد على ضرورة أن تكون القرارات المنبثقة عن اجتماعات الجامعة العربية في مستوى اللحظة التاريخية والفارقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.



وبحث إجتماع مجلس جامعة الدول العربية الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والتصعيد العسكري غير المسبوق واستهداف المدنيين والقصف الوحشي والممنهج للمباني والمؤسسات المدنية وما تشكله هذه الاعتداءات من انتهاك صارخ للقانون الدولي.



وحمّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد وتدهور الأوضاع التي تفاقمت خطورتها في ظل انسداد ممنهج لأي أفق سياسي لإيجاد تسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية.وأكّد وزير الخارجية مساندة تونس المطلقة لحق الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه السليبة، منوها بصموده في وجه العدوان الإسرائيلي الغاشم وبنضالاته المتواصلة من أجل تحرير الأراضي الفلسطينية.كما شدّد على ضرورة أن تكون القرارات المنبثقة عن اجتماعات الجامعة العربية في مستوى اللحظة التاريخية والفارقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.وبحث إجتماع مجلس جامعة الدول العربية الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية والتصعيد العسكري غير المسبوق واستهداف المدنيين والقصف الوحشي والممنهج للمباني والمؤسسات المدنية وما تشكله هذه الاعتداءات من انتهاك صارخ للقانون الدولي.