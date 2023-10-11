توزر: أصحاب محلات الصناعات التقليدية وسط مدينة توزر يعبرون عن أملهم في تحسن الحركة السياحية ويتطلعون الى مزيد تنظيم القطاع

بعين المترقب، ينتظر أصحاب محلات الصناعات التقليدية بولاية توزر بداية الموسم السياحي الشتوي والّذي عادة ما يبدأ منذ أواخر شهر سبتمبر إلا أنه سينطلق هذه السنة في موفى شهر أكتوبر الجاري تزامنا من انطلاق الرحلة الجوية الدولية المباشرة توزر-باريس.





وقد انطلقت استعدادات أصحاب المحلات لهذا الموسم من خلال توفير ما يلزم من منتجات متنوعة تبهر السائح الأجنبي والتونسي وتغريه لاقتنائها، إلا أن محدودية امكانياتهم المادية جعلت البضاعة المعروضة، وفق عمير حمادي، صاحب محل، تقتصر على منتجات معينة فغابت الزرابي التقليدية كالمرقوم، ومنتجات الفخار التونسي، وقطع النحاس المنقوشة، وهي من بين أكثر البضائع التي يحبذها الأجنبي، فيما يحبذ السائح التونسي منتجات سعف النخيل وهي متوفرة نوعا ما وفق قوله.



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وينشد عمير، كغيره من الناشطين في مجال بيع منتجات الصناعات التقليدية باعتباره نشاطا مرتبطا بصفة مباشرة بالقطاع السياحي، أن تتم مساعدتهم ماديا لاقتناء بضاعة تلبي طلبات السياح، كما يتطلعون الى مزيد تنظيم قطاع السياحة في مدينة توزر، وفي بعض المواقع السياحية الأخرى، من خلال العناية أكثر بالنظافة وسط المدن وفي المسالك السياحية.

وينتظر هؤلاء الباعة كذلك تنظيم بعض الأنشطة التجارية، على غرار بيع التمور ومنتجات الصناعات التقليدية في محيط السوق المركزية بتوزر وفضاء عنق الجمل الذي وجب تعهده بالتنظيف والصيانة باعتباره مزارا سياحيا لمختلف الوافدين على الجهة، إلى جانب تنظيم الأنشطة المعدّدة الموجودة به.

وأشار عمير حمادي إلى أن الجهة شهدت في الفترة الأخيرة توافد سياح من عدة جنسيات لا سيما الأوروبية منها، والذي ولئن لم يخلق حركية كبيرة الأسواق التقليدية للمنتوج السياحي الصحراوي إلّا أنه ساهم في إنعاش القطاع نوعا ما، مرجحا أن يساعد قرار إعادة فتح بعض النزل المغلقة في تحسين قدرة الجهة سياحيا والرفع من طاقة الاستيعاب فيها.

من جانبه، ذهب أنيس النجار (صاحب محل صناعات تقليدية) الى ضرورة برمجة جولات وسط مدينة توزر من طرف وكالات الاسفار التي تتولى نقل السياح الى الجهة، حتى تتم الاستفادة من وجود السائح الأجنبي عوضا عن دخوله للجهة دون التجوّل في السوق التقليدية، وهو ما تعمد إليه الوكالات التي تبرمج زيارات لمواقع أخرى وتتجاهل وسط المدينة.

وهو ذهب إليه بوعلي الغربي أيضا والذي أكّد أن برامج الوفود السياحية تقتصر على زيارة الواحة والمدينة العتيقة ليتم بعدها نقلهم الى مواقع أخرى، معربا عن أمله في مزيد تحسن النشاط السياحي في الفترة القادمة تزامنا مع إطلاق الخط الجوي الجديد.