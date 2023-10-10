صندوق النقد الدولي يحافظ على تقديراته للنمو في تونس في حدود 3ر1 بالمائة سنة 2023

حافظ صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد التونسي، في حدود 1.3 بالمائة في سنة 2023، مقابل 2.5 بالمائة في 2022، مرجحا ارتفاعه إلى 1.9 بالمائة في عام 2024، وهي نفس التقديرات الورادة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن هذا الهيكل في افريل 2023. وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي قدمه، اليوم الثلاثاء، بمراكش المغربية، في اطار الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي، الى ان نسبة التضخم في تونس ستكون في حدود 4ر9 بالمائة سنة 2023 لترتفع الى 8ر9 بالمائة سنة 2024 مقابل نسبة في حدود 3ر8 بالمائة سنة 2022



يذكر ان نسبة التضخم في تونس تراجعت في سبتمبر 2023 إلى مستوى 9 بالمائة مقابل 9،3 بالمائة خلال أوت 2023، وفق ما أظهرته النشرية الخاصّة بمؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر سبتمبر 2023 للمعهد الوطني للإحصاء، الصادرة يوم 5 اكتوبر 2023.





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وينتظر وفق تقرير افاق الاقتصاد العالمي، ان تبلغ نسبة عجز الميزان التجاري لتونس نسبة 8ر5 - بالمائة سنة 2023 لتنخفض الى 4ر5 بالمائة سنة 2024. علما وان نسبة العجز كانت في حدود 6ر8 بالمائة سنة 2022، حسب المصدر ذاته



وسجل العجز التجاري لتونس تراجعا خلال الأشهر الثماني الأولى من سنة 2023 ليصل إلى 12194،7 مليون دينار مقابل 16913،7 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وفق معطيات صادرة عن المعهد الوطني للاحصاء في 13 سبتمبر 2026



والجدير بالذكر ان تقديرات الصندوق تشير الى نسبة النمو في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى ستكون بنسبة 2 بالمائة سنة 2023 لترتفع الى 4ر3 بالمائة سنة 2024، بيد انه يبقى في انخفاض مقارنة بسنة 2022 والمقدر ب6ر5 بالمائة



وافاد التقرير ان نسبة التضخم في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى ستصل الى 18 بالمائة سنة 2023 ومن ثم تتراجع الى 2ر15 بالمائة سنة 2024 لكنها تبقى مرتفعة مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2022 والمقدرة بـ14 بالمائة.





