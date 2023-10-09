سليانة: مرام الجفالى بطلة وطنية في رياضة الجمباز بملامح فتية

(وات/مكتب سليانة-تحرير أميمة العرفاوي) - بخطى ثابتة وابتسامة عريضة وبزي الجمباز المميز، تتوجه مرام الجفالي الى مقر جمعيتها الرياضية، أين تمارس هوايتها وترسم خطوات حلمها .



على أنغام الموسيقى الايقاعية، تبدأ مرام تدريباتها اليومية، فتقوم بحركات حمائية وبسلسلة من الحركات الجذابة على البساط، ورغم صغر سنها تقف وقفة مدروسة ومرتبة، كأنها خبيرة في رياضة الجمباز.





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مرام الجفالي (12 سنة) لاعبة جمباز وتلميذة سنة سابعة بالمدرسة الاعدادية النموذجية بولاية سليانة، بطلة كبيرة، بملامح صغيرة، في رصيدها بطولات وطنية، ومتحصلة على عدة ميداليات ذهبية في مستويات مختلفة، وقد التحقت بجمعية المستقبل الرياضي بسليانة منذ سن الثلاث سنوات، لتصبح رياضة الجمباز شغفها الوحيد وحلمها الذي طالما راودها



تحدثت مرام الجفالي لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء والابتسامة لا تفارق وجهها البريء، لتقول انها حرصت على ان تكون مميزة في مسيرتها العلمية فتحصلت على ملاحظة حسن جدا في مناظرة السادسة ابتدائي مع المحافظة على التزاماتها الرياضية بالتالق في هوايتها التى تحبها وهي الجمباز، واكدت انها تبذل قصارى جهدها حتى توفق بين حلمها ودراستها ويكون النجاح حليفها.



تتحدث عن تألقها السنوي وحصولها على ميداليات ذهبية في إختصاص الفردي العام وفي بطولة الأجهزة، ثم تواصل تمرينها فترفع يديها الصغيرتين عاليا، تستعد للجري والقفز، ثم تقف من جديد ثابتة، تلتفت يمينا وشمالا تبتسم، وتواصل حديثها لتؤكد ان جمعية المستقبل الرياضى بسليانة احتضنتها منذ صغرها وصقلت موهبتها أين تعرفت على أصدقائها وعدد من المدربين وبتشجيعهم المتواصل، تطمح في ان تكون بطلة عالمية في رياضة الجمباز



من جهتها، قالت مدربة الجمباز فني اناث في الجمعية، منال بن نصر، في تصريحها ل"وات" ان مرام بمثابة إبنتها، وهي خير مثال للتميز والانضباط والجدية، كما ان لها طريقة مميزة في التعامل مع مختلف الشرائح العمرية واعتبرت ان "جميع الكلمات لا تف حقها"، واضافت انها اكتسبت أولى المهارات منذ نعومة أضافرها لتنمو ويكبر حلمها معها، وهي تتوجه مباشرة إلى قاعة الرياضة حال الإنتهاء من دراستها حرصا منها على عدم التقصير في كليهما لتنسج على هذا المنوال طيلة 9 سنوات تقريبا، وفق قولها.



وكشفت بن نصر عن مسايرة اسرة مرام لهواية وطموح ابنتهما، فرغم قدوم العائلة من ولاية جندوبة (طبرقة) لالتزامات مهنية ولفترة محددة، الا انهم قرروا الاستقرار بالجهة حتى تتمكن البطلة الصغيرة من مواصلة حلمها خاصة في ظل انتصاراتها المتتالية في جميع الأجهزة، مشيرة في الان نفسه الى ان الجمعية انجبت عدة أبطال على الصعيدين الوطني والدولي.



من جانبه، قال رئيس جمعية المستقبل الرياضى بسليانة، الحبيب البغدادي، ان الجمعية مختصة في رياضة الجمباز وتضم 5 اختصاصات(جمباز ايقاعي والأيروبيك والجمباز الفني والترومبولين )، وهي تحتضن 500 شاب وشابة تترواح أعمارهم بين 3 و 18 سنة، واضاف أنها من بين أكثر الجمعيات تتويجا في الرياضات الفردية في تونس وتحصلت خلال السنة الحالية على 16 بطولة وطنية في جميع الإختصاصات إلى جانب عدد هام من الكؤوس الممتازة، كما تحصلت على 6 بطولات بمراكز النهوض، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة من مجموع 8 بطولات



واشاد البغدادي ببطولات مرام في الجمباز الفني، وتتويجاتها متواصلة بتدرجها في الصنف سواء جهويا أو وطنيا وحتى في أصعب اختصاص وهو "الجمباز الفني" الذي يعتمد اساسا على جميع الأجهزة.