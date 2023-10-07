تاكلسة : نحو تنظيم دورة سياحية لتثمين الهريسة التونسية "

ستنتظم دورة سياحية لتثمين "الهريسة التونسية " المدرجة ضمن قائمة التراث اللامادي العالمي من قبل اليونسكو في إطار مشروع "هريسة دياري" الذي تنفذه جمعية البوصلة الخضراء، وفق ما ذكرته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، السبت.



وتعتبر الهريسة ، المصنوعة من الفلفل الأحمر، جزءا لا يتجزأ من المؤونة وتقاليد الطهي والطعام اليومية للمجتمع التونسي.

وغالبا ما يتم تحضير " الهريسة التونسية" من قبل النساء في إطار عائلي احتفالي وهي منتوج وطني تم ادراجه الخميس 1 ديسمبر 2022، من قبل اليونسكو كتراث غير مادي للإنسانية.



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وفي إطار هذا المشروع، تم تخصيص قطعة أرض نموذجية مزروعة بالفلفل في تاكلسة بولاية نابل حيث ستكون بمثابة أرض لتكوين الفلاحات المشاركات في هذا المشروع.

كما تم اقتراح تقديم مرافقة للفلاحات ، خلال مراحل الإنتاج المختلفة بما في ذلك جمع الفلفل وطحن الهريسة وتوفير التكوين في الزراعة العضوية

كما سيتم تخصيص تسع قطع أراضي أخرى في فيفري 2024 لفائدة 9 فلاحين في منطقة تاكلسة، في إطار المشروع ذاته، وفق ما أعلنت عنه جمعية البوصلة الخضراء على صفحتها بالفيسبوك.

تجدر الإشارة إلى أن مشروع "هريسة دياري" هو مبادرة من جمعية البوصلة الخضراء في اطار طريق التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، بدعم من مشروع "تعزيز السياحة المستدامة".

يذكر أن جمعية البوصلة الخضراء تأسست سنة 1983، وهي متخصصة في الدفاع والمحافظة على الثروات الوطنية والتنوع البيولوجي البحري والبري.