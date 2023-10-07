الرابطة المحترفة الثانية: تعادل وحيد في الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية

شهدت الدفعة الأولى من الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تعادلا وحيدا من جملة خمسة مباريات أقيمت اليوم السبت.

وجاء ذلك خلال المبارة التي استضافها ملعب حمدة العواني بين الشبيبة الرياضية القيروانية وضيفه المستقبل الرياضي بوادي الليل والتي انتهت دون أهداف.

ويعد هذا اللقاء هو الأبرز ضمن مباريات المجموعة الأولى، حيث سعى فيه أبناء عاصمة الأغالبة تحت قيادة المدرب حبيب بن رمضان الى تحقيق انطلاقة قوية في مسار جمع النقاط واعادة سيناريو الموسم الماضي الذي كان فيه الفريق قريبا من الصعود لولا عثراته في الجولات الأخيرة التي اتاحت الفرصة لمستقبل المرسى لكسب السباق نحو الصعود.

وبدوره أثبت المستقبل الرياضي بوادي الليل الذي يشرف على مقاليده الفنية المدرب ماجد البرينصي أنّه رقم صعب وينتظر أن يراهن بقوة على الصعود بعدما أنهى مشواره في الموسم الماضي في المركز الثالث في مجموعته خلف مستقبل المرسى وشبيبة القيروان.



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أما بقية المباريات فقد انتهت بانتصارغالبية الفرق المحلية، مع امتياز للنجم الرياضي الرادسي الذي حقق فوزا خارج قواعده على حساب المرجان الرياضي بطبرقة بهدفين دون رد، من توقيع اللاعب اياد حاج خليفة في الدقيقة 48 و زميله في الفريق شمس الدين الفرشيشي في الدقيقة 90+2، وبروز اللاعبين أحمد الماجري وعدنان الماجري بعد تسجيلهما لهدفين تواليا في الدقيقيتن 18 و 77 خلال مبارة فوز فريقهما الجمعية الرياضية باريانة على القلعة الرياضية بنتيجة 2 - 0، وهي النتيجة التي نسج عليها النادي الرياضي القربي الذي توفق في تحقيق العلامة الكاملة على حساب ضيفه الهلال الرياضي بمساكن عبر اللاعبين سالم المبروكي في الدقيقة 39 و حسن خمير في الدقيقة 84.



أما في ما يتعلق بالمجموعة الثانية، فقد كانت انطلاقة الهلال الرياضي الشابي بعد نزوله الموسم الماضي من الرابطة المحترفة الأولى الى الرابطة المحترفة الثانية غير موفقة بالمرة، وذلك بعد خسارته في تحوله الأول خارج ميدانه أمام مضيفه الأمل الرياضي بجربة بنتيجة هدفين دون رد، من امضاء اللاعب حسان المولهي في الدقيقة 25 و حسان الشواشي في الدقيقة 71.



وتستكمل غدا الأحد مباريات الجولة الافتتاحية باقامة لقاءات الدفعة الثانية وفق البرنامج التالي:

المجموعة الاولى

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس - الأمل الرياضي بحمام سوسة

في ملعب سليمان البلدي

النادي الرياضي بحمام الأنف - جندوبة الرياضية

الشبيبة الرياضية بالعمران (معفى)



المجموعة الثانية:

في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - أولمبيك سيدي بوزيد

في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي المحيط القرقني - نادي أولمبيك مدنين

في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة - الأمل الرياضي بالرقبة

في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - المستقبل الرياضي بالرجيش

في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي - المستقبل الرياضي بقابس

مكارم المهدية (معفى)







في ما يلي نتائج مباريات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم في دفعتها الأولى، والتي أقيمت لقاءاتها اليوم السبت:



المجموعة الأولى:



في ملعب فرحات حشاد باريانة

الجمعية الرياضية باريانة - القلعة الرياضية 2 - 0



في ملعب قربة البلدي

النادي الرياضي القربي - الهلال الرياضي بمساكن 2 - 0



في الملعب البلدي بطبرقة

المرجان الرياضي بطبرقة - النجم الرياضي الرادسي 0 - 2



في ملعب حمدة العواني بالقيراون

الشبيبة الرياضية القيروانية - المستقبل الرياضي بوادي الليل 0 - 0



الترتيب ن ل

1 - الجمعية الرياضية باريانة 3 1

- النادي الرياضي القربي 3 1

- النجم الرياضي الرادسي 3 1

4- الشبيبة الرياضية القيروانية 1 1

- المستقبل الرياضي بوادي الليل 1 1

6 - القلعة الرياضية 0 1

- الهلال الرياضي بمساكن 0 1

- المرجان الرياضي بطبرقة 0 1

- نادي سبورتينغ بن عروس 0 0

- الأمل الرياضي بحمام سوسة 0 0

- النادي الرياضي بحمام الأنف 0 0

- جندوبة الرياضية 0 0

- الشبيبة الرياضية بالعمران 0 0





المجموعة الثانية

في ملعب مصطفى الدوري المعشب

الأمل الرياضي بجربة - الهلال الرياضي الشابي 2 - 0



الترتيب ن ل

1- الأمل الرياضي بجربة 3 1

2- الهلال الرياضي الشابي 0 1

- نادي سبورتينغ المكنين 0 0

-أولمبيك سيدي بوزيد 0 0

-نادي المحيط القرقني 0 0

-نادي أولمبيك مدنين 0 0

-النسر الرياضي بجلمة 0 0

- الأمل الرياضي بالرقبة 0 0

- الملعب القابسي 0 0

- المستقبل الرياضي بالرجيش 0 0

- الترجي الرياضي الجرجيسي 0 0

- المستقبل الرياضي بقابس 0 0

- مكارم المهدية 0 0



و تستكمل غدا الأحد مباريات الجولة الافتتاحية باقامة لقاءات الدفعة الثانية وفق البرنامج التالي:

المجموعة الاولى

في ملعب بن عروس المعشب

نادي سبورتينغ بن عروس - الأمل الرياضي بحمام سوسة

في ملعب سليمان البلدي

النادي الرياضي بحمام الأنف - جندوبة الرياضية

الشبيبة الرياضية بالعمران (معفى)



المجموعة الثانية:



في الملعب البلدي بالمكنين

نادي سبورتينغ المكنين - أولمبيك سيدي بوزيد



في ملعب 2 مارس بصفاقس

نادي المحيط القرقني - نادي أولمبيك مدنين



في ملعب جلمة الاصطناعي

النسر الرياضي بجلمة - الأمل الرياضي بالرقبة



في ملعب قابس المعشب

الملعب القابسي - المستقبل الرياضي بالرجيش



في المركب الرياضي بجرجيس

الترجي الرياضي الجرجيسي - المستقبل الرياضي بقابس

مكارم المهدية (معفى)