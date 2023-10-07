تحضيرا لوديتي منتخب الجزائر مع الراس الاخضر ومصر / جمال بلماضي يستدعي 25 لاعبا منهم امين طوغاي

كشف مدرب المنتخب الوطني الجزائري , جمال بلماضي , عن قائمة تضم 25 لاعبا , تحسبا لمباراتي منتخب الجزائر الوديتين , امام الراس الاخضر , يوم الخميس 12 اكتوبر الجاري بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة ومصر يوم الاثنين 16 اكتوبر, بملعب ملعب حزة بن زايد بالعين بالإمارات العربية المتحدة .



وعرفت القائمة بالخصوص دعوة مدافع الترجي التونسي امين طوغاي وعودة الهداف التاريخي للمنتخب الجائري , اسلام سليماني الذي بدا يستعيد تدريجيا امكانياته ومستواه مع فريقه البرازيلي كوريتيبا.





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وفي ما يلي قائمة اللاعبين ال 25 :



حراسة المرمى

ماندريا (كاين/ فرنسا) زغبة (ضمك/ السعودية) بن بوط (اتحاد الجزائر)



المدافعون : توبة (ليشي/ ايطاليا) ايت نوري (ولفرهامبتون (انجلترا) غيتون

(نادي ماتز/ فرنسا) عطال(نادي نيس /فرنسا) ماندي (فياريال/ اسبانيا) توغاي

(الترجي التونسي) بن سبعيني (بوروسيا دورتموند/ المانيا) لوصيف (ايفيردون /

سويسرا)



وسط الميدان :

بوداوي (نادي نيس/ فرنسا) زروقي (فينورد/ هولندا) عوار (روما/

ايطاليا) شعيبي (انتراخت فرانكفورت/ المانيا) فغولي (كاراغومورك/ تركيا) زرقان (شارل لوروا/ بلجيكا) قادري (كورتري/ بلجيكا)



المهاجمون : رياض محرز (اهلي جدة/ السعودية) سليماني (كوريتيبا/ البرازيل) بوعناني (نادي نيس/ فرنسا) بن رحمة ( واست هام/انجلترا) عمورة (سان جيلواز/ بلجيكا) بلومي (فارينزي/ البرتغال) غويري (ستاد رين/ فرنسا).

ر/ حسني