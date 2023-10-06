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أنس جابر تضمن التأهل لبطولة المرحلة الختامية للعام الثاني على التوالي

Publié le Vendredi 06 Octobre 2023 - 15:53 قراءة: 0 د, 42 ث
      
ضمنت التونسية أنس جابر المصنفة سابعة عالميا اليوم الجمعة التأهل لبطولة المرحلة الختامية لرابطة محترفات التنس للعام الثاني على التوالي مستفيدة من خروج اليونانية ماريا ساكاري المصنفة سادسة عالميا من الدور ربع النهائي لبطولة بيكين للماسترز.


واصبحت أنس جابر ثاني لاعبة افريقية تتأهل في مناسبتين متتاليتين لبطولة المرحلة الختامية التي تشارك فيها أفضل 8 لاعبات حققن أفضل النتائج على مدى العام بعد الجنوب افريقية أماندا كوتزر في 1993 و1994.
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وستقام بطولة المرحلة الختامية بالمكسيك من 29 أكتوبر الجاري الى 5 نوفمبر القادم، وستحصد فيها البطلة على 1500 نقطة.

وفي ما يلي قائمة اللاعبات اللاتي ضمن المشاركة في بطولة المرحلة الختامية :
1- البيلاروسية آرينا سابالينكا 8210 نقطة
2- البولونية ايغا شيانتيك 6905
3- الأمريكية كوكو غوف 5620
4- الكازاخستانية الينا ريباكينا 5476
5- الأمريكية جيسيكا بيغول 4700
6- التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 3661
7- التشيكية كارولينا موشوفا 3650
8- التونسية أنس جابر 3595


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