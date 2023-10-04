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وزيرا السياحة التونسي والجزائري يؤكدان استعداد بلديهما على مواصلة التعاون في المجال السياحي

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 19:46 قراءة: 0 د, 56 ث
      
أكدا وزيرا السياحة التونسي والجزائري، استعداد بلديهما مواصلة التعاون الثنائي في المجال السياحي، وفقا لتوصيات اجتماع الدورة الخامسة للجنة المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون السياحي المنعقدة بتونس سنة 2022.

كما تم خلال اللقاء، الذي جمع وزير السياحة، محمد المعز بن حسين، بنظيره الجزائري، مختار ديدوش، بمناسبة حضوره بالجزائر ضمن الوفد الوزاري المشارك في أشغال الدورة 22 للجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية والذي يترأسه رئيس الحكومة، أحمد الحشّاني، تأكيد أهمية انتظامية وتيرة عقد الاجتماعات والتطلع لعقد اجتماع الدورة القادمة للجنة المشتركة للتعاون السياحي بالجزائر.

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كما تمّت الإشارة إلى أهميّة تكثيف المشاركة في مختلف الصالونات والتظاهرات في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية بالبلدين بهدف مزيد تطوير الشراكة خاصة بين مهنيي البلدين ولتثمين الموروث الثقافي المشترك، بالإضافة إلى العمل على تشجيع مشاريع الاستثمار المشتركة بين حرفيي البلدين لتيسير التبادل التجاري للمنتوجات الحرفية.

وتطرقا الوزيران، إلى مختلف برامج التعاون الثنائي بين تونس والجزائر في المجال السياحي والصناعات التقليدية، التي تهدف إلى دفع نسق التبادل السياحي والتجاري وتشجيع الاستثمار المشترك.

وأشارا الى الاتفاقيات الثنائية في المجال السياحي، التي سيتم إمضاؤها خلال هذه الدورة. وأكدا أهميّة مزيد تعزيزها باعتبار وجود إطار قانوني ملائم من شأنه أن يساهم في دفع التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.


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