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المنستير: يوم مفتوح لفائدة كبار السنّ بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة تحت شعار "تغذيتك تهمنا"

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 20:07 قراءة: 1 د, 9 ث
      
بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، نظّمت لجنة الطب العائلي بكلية الطب بالمنستير بالشراكة مع قسمي الأمراض الباطنية والسكر، وطبّ الأسنان بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير وجمعية الأبحاث والوقاية في الصحة، اليوم الأربعاء، يوما مفتوحا لفائدة كبار السن تحت شعار "تغذيتك تهمنا".
وشارك في تأمين العيادات المجانية، بالبهو الخارجي للعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي بالمنستير، 6 أطباء أسنان و8 أطباء مقيمين في اختصاص طب العائلة، و8 طلبة بالسنة الخامسة بكلية الطب بالمنستير، وأخصائية تغذية، وفق ما أفادت به مديرة التظاهرة الأستاذة في الطب الباطني والمجازة في طب الشيخوخة، ريم القليعي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وشملت التظاهرة عيادات لتقصي أمراض السكري ومشاكل الشيخوخة وهي الإكتئاب، وفقدان الاستقلالية، الوظيفية وسوء التغذية، وأمراض الفم والأسنان، وورشة للتثقيف الصحي حول سبل التوقي من أمراض الفم والأسنان التي هي من أهمّ أسباب سوء التغذية.
ويقع تحسيس المسن من عمر 65 سنة فما فوق بضرورة تناول 3 وجبات مع لمجة أو لمجتين، وتكون الأكلة متوازنة بين البروتينيات والدهنيات والسكريات أو النشويات، وفق ذات المصدر.
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وأوضحت القليعى أنّ البروتينيات تعدّ أهم مكوّن في تغذية المسن التي نجدها متوفرة في مصادر نباتية في البقوليات ومصادر حيوانية اللحوم الحمراء والبيض، ويستحسن تناولها مرتين يوميا، مع تناول الأكلات التي تحتوي الحبوب الكاملة، وتجنب تناول السكر، والتقليل من كمية الملح، وتناول 3 ملاعق زيت زيتون.
كما تعتبر البسيسة التي تتضمن في مكوّناتها العدس والجلجلان وزريعة الكتان مع بيضة من أفضل الأكلات الكاملة التي يمكن أن يتناولها المسن في فطور الصباح، حسب ذات المصدر.


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