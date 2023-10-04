ولاية توزر تسجل حضورها في الصالون الدولي للسياحة والسفر بباريس في الجناح الخاص بالسياحة الصحراوية

ويمثل الجهة، صاحب وكالة أسفار ورئيس الجامعة الجهوية لوكالات الاسفار بالجنوب الغربي 1 عبد الفتاح مليك، الذي أكد لصحفية "وات" أن المعرض كان بالأساس فرصة هامة للترويج للخط الجوي الدولي الجديد توزر- باريس الذي تطلقه شركة "ترانزافيا" الفرنسية بداية من 30 أكتوبر الجاري، حيث خصص له حيز ترويجي هام في المعرض.

وأضاف أنه عقد بالمناسبة لقاء مع رئيس مدير عام شركة "ترنزافيا" الذي وعد بزيارة ولاية توزر في الأسابيع المقبلة، بعد افتتاح الخط، مشددا على أهمية تضافر الجهود بين الطرف الفرنسي والجهات التونسية ذات العلاقة لإنجاح الخط وضرورة التنسيق مع وزارة السياحة والصناعات التقليدية والديوان الوطني للسياحة التونسية.وأكد أن جناح السياحة الصحراوية والواحية في الصالون، استقبل عددا هاما من المهنيين الفرنسيين وخاصة من أصحاب وكالات الاسفار، وتم تبادل المعطيات والمعلومات حول الوجهة السياحية الصحراوية ومنها ولاية توزر، وأثمرت هذه اللقاءات امضاء اتفاقية مع ثلاث وكالات أسفار فرنسية حتى اليوم الأربعاء.ولفت الى أنه رغم أهمية المعرض، إلا أن مشاركة ولاية توزر محتشمة، وشجعا المهنيين في الجهة على المشاركة المكثفة مستقبلا، لما يمثله من فرصة لربط العلاقات والتعريف بمنتوجهم وخدماتهم في مجال السياحة.