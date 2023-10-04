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الدستوري الحر يطالب "بالافراج الفوري عن رئيسة الحزب عبير موسي"

Publié le Mercredi 04 Octobre 2023 - 10:06 قراءة: 1 د, 15 ث
      
طالب الحزب الدستوري الحر "بالافراج الفوري عن رئيسة الحزب عبير موسي واستعداد الحزب لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عنها " "محذرا" من محاولة افتعال أو اختلاق أي أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية.


وكان نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، افاد مساء امس الثلاثاء، بأنه تقرر الاحتفاظ بموكلته لمدة 48 ساعة، وتم نقلها إلى مركز الإيقاف التحفظي ببوشوشة بالعاصمة اثر إيقافها أمام مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج.
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واشار الحزب في بيان اصدره عقب عقد ديوانه السياسي اجتماعا طارئا واستثنائيا ليلة امس الثلاثاء الى انه وقع "اقتياد رئيسة الحزب الى وجهة غير معلومة تعسفا وظلما " وانه "ينبه من مغبة المساس من الحرمة الجسدية لرئيسة الحزب محملا رئيس الجمهورية كامل المسؤولية في ذلك"

وعبر الحزب الدستوري الحر عن رفضه للأوامر الترتيبية عدد 588 و589 و590 الصادرة في 22سبتمبر 2023 والمتعلقة بدعوة الناخبين لانتخابات المجالس المحلية وتحديد تراب الأقاليم وتقسيم الدوائر الانتخابية المتعلقة بهذه الانتخابات ولجوئه الى القضاء الاداري للطعن فيها مشيرا الى توجه رئيسة الحزب عشية امس الثلاثاء إلى القصر الرئاسي بقرطاج بصحبة محامي الحزب وأحد عدول التنفيذ لتبليغ المطالب المسبقة الواجب توجيهها إلى رئاسة الجمهورية

يشار الى ان الحزب الدستوري الحر يعارض توجهات رئيس الجمهورية وكافة مسار 25 جويلية، حيث لم يشارك في الانتخابات التشريعية السابقة (ديسمبر 2022 ) وقاطع الاستفتاء على الدستور (جويلية 2022 ) والاستشارة الوطنية (جانفي 2022)


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