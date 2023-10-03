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سينر يضرب موعدا مع ميدفيديف في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس

Publié le Mardi 03 Octobre 2023 - 19:16 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قدم يانيك سينر المصنف السادس أداء رائعا ليهزم كارلوس ألكاراز 7-6 و6-1 في الدور قبل النهائي لبطولة الصين المفتوحة للتنس اليوم الثلاثاء ويضرب موعدا مع الروسي دانييل ميدفيديف في مباراة تحديد الفائز باللقب.

وحسم سينر المجموعة الأولى الصعبة في أحدث فصل من المواجهات الشرسة أمام ألكاراز المصنف الثاني عالميا قبل أن يتجه اللاعب الإيطالي للهجوم في المجموعة التالية ليحسم المباراة لصالحه ويحقق فوزه الرابع على اللاعب الإسباني في سبع مواجهات.
وفي وقت سابق، حقق الروسي ميدفيديف المصنف الثاني فوزا أسهل من المتوقع 6-4 و6-3 بالدور قبل النهائي على منافسه الالماني ألكسندر زفيريف.


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