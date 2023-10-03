ميدفيديف في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس بالفوز على زفيريف

حقق دانييل ميدفيديف المصنف الثاني فوزا أسهل من المتوقع 6-4 و6-3 بالدور قبل النهائي على منافسه المألوف ألكسندر زفيريف اليوم الثلاثاء ليحجز مكانه في نهائي بطولة الصين المفتوحة للتنس حيث سيواجه كارلوس ألكاراز أو يانيك سينر.

وكانت هذه المواجهة الخامسة‭ ‬التي تجمع بين هذا الثنائي في الموسم الجاري.

وعلى الرغم من أن الروسي ميدفيديف المصنف الثالث عالميا فاز بثلاث من المواجهات الأربع السابقة فإن زفيريف فاز في آخر مواجهة بينهما في سينسناتي.

وفاز زفيريف بلقب تشنغدو الأسبوع الماضي، لكن سلسلة انتصارات اللاعب الألماني في سبع مباريات متتالية انتهت.



...



وسينتظر ميدفيديف الآن الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الثانية في وقت لاحق اليوم الثلاثاء بين المصنف الأول الاسباني كارلوس ألكاراز والايطالي يانيك سينر.