سفيان الحيدوسي مدربا جديدا لنادي حمام الانف

اعلن نادي حمام الانف عن تعاقده مع المدرب سفيان الحيدوسي لقيادة الفريق في الموسم الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.

كما واصل فريق الضاحية الجنوبية تعزيز صفوفه بلاعبين جدد خلال الميركاتو الحالي بتعاقده مع المهاجم وجدي الماجري لمدة سنتين.



وكان نادي حمام الانف ضم سابقا حارس المرمى بلال السويسي والمدافعين رامي حاج سالم والياس الماجري ومتوسط الميدان مروان سعيدي والمهاجم بلال التواتي.



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يذكر ان نادي حمام الانف سيخوض بطولة الرابطة المحترفة الثانية ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضا امل حمام سوسة وسبورتينغ بن عروس وهلال مساكن والنجم الرادسي وجندوبة الرياضية ومستقبل وادي الليل والنادي القربي والقلعة الرياضية وشبيبة القيروان وشبيبة العمران وجمعية اريانة ومرجان طبرقة.

ويستهل الفريق موسمه باستضافة جندوبة الرياضية يوم 7 اكتوبر المقبل.

