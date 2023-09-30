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نادي حمام الانف يضم الثنائي بلال السويسي ومروان سعيدي ويفوز وديا على هلال الرديف

Publié le Samedi 30 Septembre 2023 - 07:27 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اعلن نادي حمام الانف يوم الجمعة عن تعاقده مع حارس المرمى بلال السويسي ومتوسط الميدان مروان سعيدي لمدة سنة واحدة في اطار استعداداته للموسم الرياضي الجديد ضمن بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي ستقام جولتها الافتتاحية يومي 7 و8 اكتوبر القادم.
ومن جهة اخرى، فاز نادي حمام الانف على هلال الرديف بهدف دون رد في مباراة ودية اقيمت اليوم الجمعة. وجاء هدف المباراة بواسطة ربيع قروية.
يذكر ان نادي حمام الانف سيخوض بطولة الرابطة المحترفة الثانية ضمن المجموعة الاولى التي تضم ايضا اما حمام سوسة وسبورتينغ بن عروس وهلال مساكن والنجم الرادسي وجندوبة الرياضية ومستقبل وادي الليل والنادي القربي والقلعة الرياضية وشبيبة القيروان وشبيبة العمران وجمعية اريانة ومرجان طبرقة.
ويستهل فريق الضاحية الجنوبية موسمه باستضافة جندوبة الرياضية يوم 7 اكتوبر المقبل.
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