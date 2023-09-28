تأجيل إضراب قطاع نقل المحروقات المزمع تنفيذه يومي 29 و30 سبتمبر الى 19 و20 أكتوبر 2023

تقرّر اليوم الخميس تأجيل إضراب قطاع نقل المحروقات الذي كان من المزمع تنفيذه يومي 29 و30 سبتمبر 2023 الى يومي 19 و20 أكتوبر 2023، وفق بلاغ لوزارة الشؤون الاجتماعية.



وجاء قرار تأجيل هذا الإضراب، خلال جلسة صلحية انعقدت صباح الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وخصصت للنظر في برقية التنبيه بإضراب قطاع نقل المحروقات، الذي كانت أقرته الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية التابعة للاتحاد العام التونسي بسبب "عدم ايفاء الطرف الممثل للمؤسسات الناقلة للمحروقات بتوقيع مشروع اتفاق توصل اليه الجانبان"، حسب الكاتب العام للجامعة سلوان السميري.





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وأشرف وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على هذه الجلسة الصلحية التي حضرها الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل الطاهر برباري وممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سامي السليني والكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية وممثلون عن الغرف النقابية لنقل النفط والمواد الخطرة.



وبعد النقاش وتبادل الآراء اتفق المشاركون في هذه الجلسة الصلحية على تأجيل الإضراب بقطاع نقل المحروقات الى يومي 19 و20 أكتوبر 2023.





