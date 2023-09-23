Babnet

بطولة الرابطة 1 : النتائج و الترتيب

Publié le Samedi 23 Septembre 2023 - 17:45 قراءة: 1 د, 37 ث
      
فاز فريق قوافل قفصة اليوم على ميدانه على مستقبل سليمان 1-صفر في اطار دفعة اولى من مقابلات الجولة الرابعة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ( المجموعة الاولى ) .وسجل للمحلين منصور المرايحي (74د)
ولحساب نفس الجولة عاد الاولمبي الباجي بفوز ثمين 1-صفر من بن قردان على حساب الاتحاد المحلي . وسجل هدف الضيوف وسيم الشيحي (د70)

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الدفعة الاولى من منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي دارت مساء اليوم السبت :
...


المجموعة الأولى:
السبت 23 سبتمبر 2023
قوافل قفصة 1 منصور المرايحي (74)
مستقبل سليمان صفر

اتحاد بن قردان صفر
الأولمبي الباجي 1 وسيم الشيحي (70)

الأحد 24 سبتمبر 2023
المجموعة الأولى
س 17 و30دق / النادي الافريقي – الملعب التونسي
النجم الساحلي / معفى

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1-الاولمبي الباجي 9 4 3 0 1 5 5
2-الملعب التونسي 7 4 2 1 1 8 5
-- النجم الساحلي 7 4 2 1 1 6 3
4-اتحاد بن قردان 6 5 2 0 3 3 4
5- النادي الافريقي 5 3 1 2 0 2 1
--قوافل قفصة 5 4 1 2 1 3 5
7-مستقبل سليمان 0 4 0 0 4 2 6

المجموعة الثانية
الاحد 24 سبتمبر 2023
س 15 و30 دق / النادي الصفاقسي – الترجي الرياضي
س 15 و30دق / النادي البنزرتي – اتحاد تطاوين
س 15 و30 دق / الاتحاد المنستيري – نجم المتلوي
مستقبل المرسى / معفى

الترتيب ن ل ف ت ه له عليه
1- النادي الصفاقسي 9 4 3 0 1 6 1
2-الاتحاد المنستيري 7 3 2 1 0 7 3
-الترجي الرياضي 7 3 2 1 0 5 3
4- نجم المتلوي 6 3 2 0 1 4 3
5- اتحاد تطاوين 2 4 0 2 2 3 7
6- النادي البنزرتي 1 3 0 1 2 0 4
-مستقبل المرسى 1 4 0 1 3 1 5


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273774


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاعتدال الخريفي
السبت 23 سبتمبر 2023 | 8 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:44
18:17
15:38
12:19
06:08
04:41
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet29°
26° Babnet
الــرياح:
5.66 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-23
27°-21
25°-19
27°-20
28°-21
  • Avoirs en devises
    26554,6

  • (22 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36427 DT        1$ =3,15707 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 sept)   653,4 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*