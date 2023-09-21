انيس الجزيري: الاستثمار الثلاثي مهم جدا ،وتونس يمكن ان تكون بوابة لاوروبا نحو افريقيا

اكد رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي، انيس الجزيري، الخميس، خلال مائدة مستديرة حول الاستثمار الثلاثي بين اوروبا وتونس وافريقيا اهمية هذا البعد الثلاثي مستعرضا الاليات التي من شانها ان تجعل تونس بوابة لاوروبا نحو السوق الافريقية

واضاف الجزيرة، خلال اللقاء الذي حضره سفير الاتحاد الاوروبي بتونس وممثلين عن البنك الاوروبي للانشاء والتعمير وعديد المؤسسات التونسية التي تستثمر في السوق الاوربية ولديها علاقات مع اوروبا، اهمية تكريس مفهوم الاستدامة الاقتصادية وخلق فرص الاستثمار وتعزيز المعاملات التجارية بالاستناد الى محور ثلاثي يضمن لبلادنا الدور الفاعل والدائم في مستوى الاستثمار الاقتصادي الاوروبي الافريقي



ولفت الجزيري الى ان اوروبا تظل اول شريك لتونس في مجال التجارة ، بالاضافة الى تواجد عديد الشركات الاوروبية في بلادنا ، بما يستدعي العمل المستمر لضمان استقرار الشركات الاوروبية في بلادنا، وبالتالي ولوج القارة الافريقية مع شركات تونسية



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واشار في هذا السياق ، الى اهمية دخول تونس في اتفاقية المنطقة القارية للتبادل الحر "زليكاف" ، التي تمنح معاليم ديوانية تفاضلية وتخفيضات كبيرة المعلوم لتشجيع المبادلات التجارية بين تونس وافريقيا ، وبما يتيح ايضا للشركات الاوربية المستقرة في تونس الاستفادة من هذه الامتيازات بالدخول في شراكة مع اسواق تونسية ومنها الولوج للاسواق الافريقية



ومن جانبه، اكد سفير الاتحاد الاوروبي بتونس، ماركوس كورنارو، اهمية بناء رؤية واضحة من اجل دعم الاستثمار الثلاثي بين تونس والاتحاد الاوروبي وافريقيا

واشار الى اسناد الاتحاد الاوروبي لكل ما هو تعاون اقليمي وقاري، سيما وان تونس انخرطت في اتفاقية" الكوميسا" (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا ) و"زليكاف"، بما يستدعي توسيع السوق المشتركة الاوروبية التونسية الافريقية

وقال ان الاتحاد الاوروبي يدعم بقوة التبادلات التجارية والتعاون الاقليمي والقاري سواء في الفضاء المغاربي او على مستوى قارة افريقيا ، مشيدا بدينامية الديبلوماسية الاقتصادية الجادة التي تشهدها تونس بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وما تفتحه من افاق واعدة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في الاسواق المشتركة

يشار الى ان المائدة المستديرة انتظمت على هامش انعقاد الدورة السادسة للمؤتمر الدولي "تمويل الاستثمار والتجارة في افريقيا 2023 فيتا" يومي 20 و21 سبتمبر بتونس العاصمة تحت شعار" افريقيا في مواجهة الازمة العالمية ودور القطاع الخاص في احداث تحول اقتصادي دائم وشامل "