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المراقبة الاقتصادية بنابل تحجز 4400 كراسا مدعما ورفيعا خلال سلسلة من اعمال الرقابة - وزارة التجارة -

Publié le Mercredi 20 Septembre 2023 - 19:47 قراءة: 0 د, 43 ث
      
قام أعوان المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة بنابل، الاربعاء 20 سبتمبر 2023، بحجز 4400 كراسا مدرسيا مدعما ورفيعا وقد تم تأمين الكميات المحجوزة لاعادة ترويجها بالمسالك القانونية.

واوضحت وزارة التجارة في بلاغ لها ان الكميات المحجوزة تتضمن 2100 كراسا مدرسيا مدعما بأحد المخازن العشوائية مستغل من طرف صاحب محل بيع المواد المدرسية بالتفصيل بمعتمدية قليبية.

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واضافت انه تم حجز 2300 كراسا مدرسيا رفيعا في إطار النشاط الرقابي المشترك مع المصالح الأمنية على مستوى الطرقات من أجل القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية.

ولاحظت انه تم في نفس الإطار الحجز الصوري لـ2000 كراسا مدرسيا رفيعا وفتح بحث لدى أحد المتدخلين في القطاع لممارسات موضوعها القيام بعمليات تجارية باعتماد وسائل ملتوية.

واشارت الوزارة انه سيتم تامين قيمة المحجوز بالخزينة العامة وتتبع المخالفين طبقا لمقتضيات القانون عدد 69 المتعلق بتجارة التوزيع والمرسوم عدد 10 لسنة 2020 المتعلق بضبط أحكام خاصة لزجر مخالفة قواعد المنافسة والاسعار.


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