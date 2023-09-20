الهجرة غير النظامية أبرز محاور لقاء وزير الداخلية مع السفير السويسري لدى تونس

مثلت ظاهرة الهجرة غير النظامية، أحد أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الداخلية كمال الفقي، اليوم الاربعاء بمقر الوزارة، مع سفير سويسرا لدى تونس جوزيف رينغلي والوفد المرافق له.



ومثل اللقاء، وفق بلاغ أصدرته الوزارة، مناسبة لتبادل وجهات النظر بخصوص ظاهرة الهجرة غير النظامية، في علاقة بما تمّ تداوله مؤخرا من مغالطات وادعاءات بشأن سوء معاملة المهاجرين الأفارقة في المناطق الحدودية التونسية.





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كما تم استعراض علاقات الشراكة المتميزة والعريقة بين الطرفين التونسي والسويسري، وسبل مزيد دعمها في مجال التعاون الثنائي والمحاور ذات الاهتمام المشترك.



وتباحث الطرفان، كذلك، بخصوص تقدم انجاز مشاريع التعاون المشتركة ذات الصلة بمجالي الأمن والحماية المدنية، وسبل ومعاضدة مجهودات الوحدات الأمنية التونسية من خلال الدعم بالتجهيزات والتكوين.

