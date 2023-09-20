الكشف عن شبكة  مختصة في التنقيب عن الآثار ببنزرت والإحتفاظ ب7 من عناصرها

تمكنت الوحدات الاستعلاماتية المركزية والجهوية بمنطقة الحرس الوطني ببنزرت، إثر نصب كمين محكم، من إلقاء القبض على 7 مشتبه بهم في التنقيب عن الآثار وحجزت لديهم مجموعة من الأواني والتماثيل الأثرية، وبندقية صيد عيار 16 دون رخصة مسك.وأوضحت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، بأن الوحدات المذكورة توفرت لديها معلومات مفادها تعمد مجموعة من الأشخاص التنقيب عن الكنوز و الإتجار في المنقولات الأثرية.