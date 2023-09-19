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الرابطة 1 (الجولة5): تاخير انطلاق مباراة النادي الافريقي و الملعب التونسي الى الخامسة و النصف مساء

Publié le Mardi 19 Septembre 2023 - 19:17 قراءة: 0 د, 51 ث
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة مساء اليوم الثلاثاء تاخير موعد انطلاق مباراة النادي الافريقي والملعب التونسي في اطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى الى الساعة الخامسة والنصف مساء بعد ان كانت مقررة على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.

وفي ما يلي تعيينات مباريات الجولة الخامسة :
المجموعة الأولى
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السبت 23 سبتمبر 2023
في ملعب قفصة المعشب (س 15 و30 دق):
القوافل الرياضية بقفصة - المستقبل الرياضي بسليمان
في ملعب بن قردان الاصطناعي (س 15 و30 دق)
الاتحاد الرياضي ببنقردان - الأولمبي الباجي 
النجم الرياضي الساحلي (معفى)
الأحد 24 سبتمبر2023
في ملعب حمادي العقربي برادس (س 17 و30 دق)
النادي الافريقي - الملعب التونسي 
 
المجموعة الثانية
الاحد 24 سبتمبر 2023
في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت (س 15 و30 دق)
النادي الرياضي البنزرتي - الاتحاد الرياضي بتطاوين
ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير (س 15 و30 دق)
الاتحاد الرياضي المنستيري - النجم الرياضي بالمتلوي 
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس (س 15 و30 دق)
النادي الرياضي الصفاقسي - الترجي الرياضي التونسي 
المستقبل الرياضي بالمرسى (معفى) 
 


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